Incidente stradale a Terre d’Adige, feriti due bambini

domenica, 12 giugno 2022

Terre d’Adige – Incidente stradale nella notte a Terre d’Adige (Trento), cinque persone ferite tra cui due bambini, di otto e undici anni. La richiesta d’intervento al 112 Nue è arrivata poco dopo le 2 e sul posto sono giunte tre ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Cinque persone, oltre ai due bambini, due donne di 33 e 41 anni e un uomo di 40 anni, sono state trasportate in codice rosso per i traumi e le contusioni riportate nello schianto all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.