Incendio di Cedrasco, le misure da adottare dai cittadini per i prossimi giorni

mercoledì, 16 novembre 2022

Cedrasco – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nella giornata di ieri all’interno di uno dei capannoni dell’impianto di stoccaggio di rifiuti gestito dalla S.EC.AM S.p.A di Cedrasco. Dopo riunione tenutasi questa mattina in Prefettura, in considerazione del perdurare delle operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del Fuoco, nonché delle attività di monitoraggio della qualità dell’aria da parte di ARPA, l’ATS della Montagna ha diramato una comunicazione ai Sindaci dei Comuni di Caiolo e Cedrasco affinché informino la popolazione residente circa alcune misure da adottare in via precauzionale anche nei prossimi giorni:

Non stazionare all’aperto per periodi lunghi;

Evitare l’apertura delle finestre per aerare i locali di abitazione;

Limitare le attività all’aperto;

Fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento con presa d’aria esterna, siano essi centralizzati o locali;

In caso di necessità, tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e alla bocca;

Non consumare frutta e verdura provenienti da coltivazioni presenti nei territori circostanti.

All’esito dei rilevamenti sulla qualità dell’aria che sta eseguendo l’ARPA, l’ATS della Montagna si riserva di segnalare ulteriori misure di prevenzione da adottare a maggior tutela della salute degli abitanti dei Comuni interessati.