Il Trentino piange Grazia Demozzi, domani l’addio

lunedì, 3 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – Lutto nel mondo dell’imprenditoria femminile. E’ morta Grazia Demozzi, sorella del presidente nazionale Sna Claudio Demozzi, domani – martedì 4 ottobre, alle 10 – l’ultimo saluto al cimitero monumentale di Trento, poi la sepoltura nel cimitero di Fondo (Trento). Lascia nel dolore i figli Giacomo e Pietro con il padre Luca, il fratello Claudio con Daniela, i nipoti e parenti tutti.

Cordoglio e vicinanza ai familiari da tutto il Trentino, in particolare dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile delle Camera di Commercio di Trento: “Nell’apprendere dell’improvvisa scomparsa di Grazia Demozzi, amministratrice e delegata all’attività della Demozzi Assicurazioni, iscritta all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione da oltre vent’anni, nonché componente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Trento, le componenti del Comitato formulano le più profonde condoglianze ai familiari, nel ricordo di una donna attenta, sensibile e brillante, capace sempre di suggerimenti e osservazioni perspicaci. L’impegno, la passione e la determinazione di Grazia costituiranno un esempio per il Comitato e uno stimolo nel proseguire sulla strada della valorizzazione delle donne in campo imprenditoriale. La sua collaborazione a tutte le nostre iniziative non è mai venuta meno fino all’ultimo, con il prezioso contribuito da lei offerto alla stesura del volume “Guida per un futuro sereno per aspiranti imprenditrici” pubblicato alcune settimane fa.

Si uniscono al cordoglio dei familiari il Presidente, il Segretario generale, la Giunta, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti e tutto il personale della Camera di Commercio di Trento”.