Controlli e sequestri di droga della Polizia locale a Trento

lunedì, 25 luglio 2022

Trento (Ch. Pa.) – Proseguono i controlli della Polizia locale a Trento. Nei giardini di piazza Dante a Trento in tre diverse occasioni sono stati sequestrati quantitativi di hashish per un totale di 35 grammi e un giovane è stato segnalato alla Procura.

Gli agenti della Polizia locale hanno inoltre svolto servizi di presidio delle vicine piazze della Portella e Santa Maria Maggiore, oltre che del parco della Predara, al fine di prevenire situazioni di degrado e turbative per la vivibilità, come richiesto e pianificato anche in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Durante i controlli gli agenti hanno denunciato in stato di libertà due uomini, rispettivamente per inottemperanza al divieto di dimora disposto dal tribunale e al foglio di via emesso dal questore.

Sono state invece segnalate a piede libero altre tre persone che in diversi momenti si sono rese responsabili del reato di resistenza a pubblico ufficiale, del furto di un monopattino e da ultimo dell’utilizzo di documenti di guida falsificati.

Sono stati infine sorpresi in possesso di stupefacenti due soggetti, ai quali è stata sequestrata in via amministrativa la sostanza detenuta per il consumo personale, informando quindi il Commissariato del Governo per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Infine gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato – in piazza S. Maria Maggiore – un panetto di hashish del peso di quasi 50 grammi.