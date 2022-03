Continuo a spacciare: prefetto, presidente della Provincia e sindaco di Trento plaudono all’operazione della Finanza

martedì, 15 marzo 2022

Trento – Maxi operazione antidroga, vivo compiacimento del Commissario del Governo e del sindaco di Trento per l’importante operazione della Guardia di Finanza. Il Commissario del Governo Gianfranco Bernabei ha espresso vivo compiacimento per la brillante conclusione dell’operazione antidroga denominata “Continuo a spacciare”, condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trento e coordinata dalla Procura Distrettuale di Trento, che “testimonia la costante attenzione delle Forze di Polizia al presidio del territorio ed al contrasto della criminalità, nelle sue diverse manifestazioni”.

Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli ha commentato: “Un bar che funzionava anche da base dello spaccio di stupefacenti nel cuore della città. Lo ha scoperto la Guardia di finanza, a cui va la nostra gratitudine per non aver sottovalutato segnali e frequentazioni inquietanti che in molti avevano notato e segnalato”. L’operazione della Guardia di finanza ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e alla chiusura di un bar nel centro storico di Trento.

“Di fronte a questa operazione, c’è lo sconcerto per la protervia con cui i criminali hanno scelto il salotto di piazza Duomo per i loro traffici illeciti. D’altro canto ci sentiamo anche rassicurati da un’indagine che ha permesso di sequestrare soldi e stupefacenti e insieme di smantellare un’organizzazione che aveva ramificazioni anche all’estero”, ha aggiunto Ianeselli.

Il ringraziamento del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti: “Un’operazione antidroga di notevoli dimensioni, che ha richiesto tempo e notevoli capacità investigative e che ci ricorda quanto certi fenomeni siano pericolosi e vadano contrastati con grande determinazione. Sono convinto di interpretare il sentimento della comunità trentina nel ringraziare la Magistratura e la Guardia di Finanza di Trento per un’operazione che ha assestato un duro colpo allo spaccio nelle Province di Trento e Bolzano e che vede l’adozione di numerosi provvedimenti di contrasto al fenomeno, in Italia e all’estero. Quella contro lo spaccio è una battaglia che per essere vinta deve vedere coinvolti al fianco delle istituzioni anche i singoli cittadini che con le loro segnalazioni possono dare un contributo determinante all’avvio delle indagini. Queste operazioni, assieme al costante investimento in azioni sul piano formativo e culturale, possono rappresentare una risposta forte a fenomeni che ancora destano molto allarme. Oggi però salutiamo con soddisfazione l’operazione e ribadiamo il nostro ringraziamento a chi si sta impegnando nel contrasto al traffico degli stupefacenti”: queste le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti a commento dell’operazione antidroga attuata dalla Guardia di Finanza di Trento, di cui è stata data notizia oggi.