Ceto, indagini sui 370mila euro spariti da portavalori

martedì, 19 luglio 2022

Ceto – Indagini a tutto campo per trovare i 370mila euro spariti da un portavalori all’alba di martedì scorso in Valle Camonica. La guardia giurata, 41 anni, di origine egiziana alla guida del portavalori, avrebbe simulato una rapina, ed è ora in carcere per presunto furto aggravato di denaro.

Il portavalori era partito da Brescia diretto in Media Valle Camonica per consegnare denaro a filiali di banche e Poste. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Breno il furgone ha preso una direzione opposta alla Valle Camonica e in questa fase secondo gli inquirenti sarebbero sparite le cinque valigette contenenti 370mila euro. Poi il blindato, vuoto delle valigette, sarebbe arrivato sulla strada tra Ceto (Brescia) e Braone, dove il 41enne ha denunciato l’assalto a mano armata di due persone. Le indagini puntano a chiarire dove sono finite le valigette e se il 41enne aveva dei complici. Nel frattempo, come disposto dal Gip del tribunale di Brescia, il 41enne resta in carcere.