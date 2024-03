Auto in fiamme a Dro, intervento dei vigili del fuoco in località Lavini

domenica, 17 marzo 2024

Dro (Trento) – I vigili del fuoco di Dro sono stati allertati nel pomeriggio per incendio veicolo sulla Sp 84 in località Lavini di Dro, poco sopra il campo sportivo di tamburello, nel parco a fianco. Il veicolo un Mercedes classe A era stato posteggiato da poco dal proprietario su una stradina laterale all’interno dell’olivaia.

Il veicolo è andato completamente distrutto, nessun danno per il proprietario. I vigili del fuoco di Dro sono usciti con 2 squadre, 15 vigili in tutto, 4 mezzi, As, Polisoccorso pick-up con modulo x incendio e mezzo di supporto. I vigili del fuoco hanno completato l’intervento attorno alle 18. Presente i carabinieri Radiomobile di Riva del Garda e autosoccorso Toccoli per il recupero del mezzo.