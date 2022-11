Artogne: guidava da trent’anni senza patente, denunciato

martedì, 15 novembre 2022

Artogne (Brescia) – Guida da oltre trent’anni, ma non ha mai conseguito la patente. La Polizia locale di Costa Volpino e Pisogne durante un controllo al confine con Artogne (Brescia) ha scoperto che un 55enne, residente da qualche tempo in zona, non aveva mai conseguito il documento di guida.

L’autista – all’alt della polizia locale – ha esibito la carta d’identità e dichiarato di aver dimenticato a casa la patente. Agli agenti è bastato meno di dieci minuti per capire che il 55enne non aveva la patente e alla domanda degli agenti la risposta è stata: so guidare bene. Inoltre la vettura era priva dell’assicurazione. Oltre alla denuncia, l’auto – una Fiat Punto – è stata sequestrata.