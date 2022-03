Aquila reale recuperata dai Forestali in Val di Fassa

venerdì, 4 marzo 2022

Pozza di Fassa – Un’aquila reale recuperata in Val di Fassa e portata dai forestali al Centro per il recupero della fauna selvatica della Provincia per le cure e la successiva reimmissione.

Il personale della Stazione forestale di Pozza di Fassa (Trento), su segnalazione di una cittadina pervenuta tramite il servizio di reperibilità, ha effettuato il recupero di un esemplare di aquila reale (Aquila chrysaetos) nei pressi di Soraga in val di Fassa (foto © PAT).

L’animale, debilitato, manifestava delle difficoltà nel prendere il volo e si è quindi reso necessario il suo recupero, al fine di accertarne le condizioni e prestare le cure necessarie alla riabilitazione ed alla successiva reimmissione nel suo ambiente naturale.

A tal fine l’esemplare è stato condotto a Trento presso il Centro di recupero della fauna selvatica della Provincia Autonoma di Trento, gestito dalla LIPU.