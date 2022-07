Ancora violenza e scontri tra stranieri a Trento

lunedì, 4 luglio 2022

Trento – Ancora violenza e ancora scontri tra stranieri. Nella serata di ieri si è verificata a Gardolo l’ennesima rissa tra persone straniere, un altro pugno allo stomaco per un rione già provato da episodi analoghi che spesso accadono e che rendono l’idea di come una vera integrazione tra le diverse etnie presenti sia lungi dall’avvenire.

Un episodio che ha visto anche spintoni e strattonamenti alle Forze dell’Ordine, con un agente che si è ritrovato la divisa strappata. È accaduto persino che una donna non abbia esitato a servirsi di un bambino in tenera età per cercare di impedire l’arresto di un uomo.