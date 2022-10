Anche il Folgaria Basketball Camp piange la scomparsa di Gianni Zappi

giovedì, 13 ottobre 2022

Folgaria – Il Folgaria Basketball Camp e il suo direttore Renato Caroli piangono la tragica scomparsa di Gianni Zappi, un decano tra i coach italiani: «Ci conoscevamo da una vita – commenta un affranto “Renatone “- Lo ricordo con stima come grande uomo di basket: romagnolo come me, è stato prima giocatore, poi allenatore e infine dirigente a Imola, la sua città». Foto: Pallacanestro Reggiana.

Zappi aveva 76 anni: fu uno dei fondatori dell’Andrea Costa Imola alla fine degli anni 70: come coach ha allenato anche Cagliari, Osimo, Ancona e Firenze oltre che Reggio Emilia, portata per la prima volta in Serie A nel 1982. Negli ultimi anni ha assunto la carica di presidente USAP (Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro), è stato Consigliere Federale, nonché istruttore del CNA per circa 20 anni e collaboratore del Settore Squadre Nazionali.