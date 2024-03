Altopiano della Vigolana: trovata carcassa di sciacallo dorato

venerdì, 22 marzo 2024

Vattaro (Trento) – La carcassa di un esemplare femmina di sciacallo dorato è stata rinvenuta sull’Altopiano della Vigolana, nel territorio del Comune di Vattaro, vicino al rifugio Paludei.

La femmina di sciacallo è stata recuperata dal Corpo forestale trentino ed è stato consegnato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per comprendere la cause di morte. Il Corpo Forestale del Trentino ha accertato la presenza di due nuclei familiari a Fiavé e in Val di Stava. Il 6 febbraio 2024 – si legge nel rapporto grandi carnivori di febbraio – una fototrappola del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ha ripreso uno sciacallo dorato a Paneveggio.