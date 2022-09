Alto Adige, la Polizia di Stato al fianco dei colleghi bavaresi per l’Oktoberfest

venerdì, 23 settembre 2022

Bolzano – Anche quest’anno gli operatori della Polizia di Stato saranno a fianco dei colleghi bavaresi per la 187^ edizione dell’Oktoberfest. Nove Agenti della Questura di Bolzano svolgeranno il proprio servizio presso la “Wiesn” (areale della festa) ed eseguiranno, unitamente ai poliziotti tedeschi, interventi in occasione delle più svariate criticità, soprattutto quelle che coinvolgeranno i visitatori italiani, sempre presenti in gran numero.

Il dispositivo di sicurezza è completato da Agenti della Polizia Stradale di Bolzano, che forniranno un prezioso supporto alla Polizia Autostradale di Rosenheim (D).

Già dal 2005, la Polizia di Stato vede impegnati alcuni dei propri appartenenti presso la festa popolare più grande del mondo, che, negli anni precedenti la pandemia, che ha causato l’annullamento delle edizioni 2020 e 2021, ha registrato un’affluenza di oltre 6 milioni di visitatori.

La presenza dei poliziotti italiani, in uniforme ed armati, suscita sempre un grande interesse mediatico e viene accolta positivamente, in particolare dalle migliaia di connazionali che tradizionalmente si riversano sulla “Wiesn”.

L’impiego di Agenti della Polizia di Stato presso l’Oktoberfest è il frutto di un’ottimale cooperazione tra le Questure dei capoluoghi bavarese e dell’Alto Adige. Durante l’attività di pattugliamento, gli Agenti italiani sono muniti degli stessi poteri di Polizia attribuiti alla Polizia bavarese. L’attività preventiva esercitata risulta di fondamentale importanza, visto che gli Agenti riescono a risolvere, quasi sempre sul posto, le più svariate situazioni di criticità che vedono coinvolti i cittadini italiani.