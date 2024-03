Allarme truffe nei confronti di anziani a Folgaria

sabato, 16 marzo 2024

Folgaria (Trento) – Negli ultimi giorni sono giunte segnalazioni in ordine a truffe telefoniche nei confronti di anziani di Folgaria. Alcuni soggetti si spacciano per membri della famiglia in difficoltà o loro conoscenti chiedendo soldi e altro.

Il sindaco di Folgaria, Michael Rech, mette in guardia la popolazione: “Vi prego di attenzionare i vostri congiunti e nel caso di denunciare ai carabinieri”. I presunti truffatori si spacciano per parenti, conoscono la realtà familiari e segnalazioni casi di incidenti oppure altre difficoltà per i congiunti, chiedendo soldi alle persone anziane. Modalità già note in Trentino e l’invito è allertare subito il 112.