Natural wellness: un anno di puro benessere a Madonna di Campiglio. Le iniziative

venerdì, 23 febbraio 2024

Madonna di Campiglio – Viaggio nel cuore del benessere. Madonna di Campiglio, sia d’estate che d’inverno, propone molto più di una vacanza: una forma di rigenerazione profonda che passa attraverso gli elementi – sole, acqua, neve, aria pura d’alta quota – l’attività fisica, l’appagamento dei sensi e la contemplazione della bellezza. Territorio di Eccellenza della Fondazione Altagamma, Madonna di Campiglio coltiva innanzitutto la qualità dell’esperienza, in un contesto naturale fatto di quiete, silenzi e panorami unici. Foto di Marco Zeta.

INVERNO

Dolomiti Natural Wellness Winter: la neve è maestra

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì fino al 6 aprile 2024

La neve assorbe i rumori, la quiete regna incontrastata, ogni fonte di stress appare solo come un remoto ricordo. Il freddo e l’aria pura ci avvolgono come un guscio ovattato e rilassante. In questo contesto si può scegliere la propria escursione guidata preferita, accompagnati da un trainer. “La Vita Sotto la Neve” è un percorso che consente di connettersi con il mondo invisibile del sottobosco, esplorando ciò che avviene sotto il manto bianco, osservando gli animali e i ritmi della natura. “Amico freddo” si focalizza sull’apprendimento di tecniche di rilassamento e sviluppo del calore interiore, superando paure e pregiudizi legati alle temperature e all’intimo rapporto con l’inverno, “Il Silenzio della Neve” rappresenta un esercizio di ascolto attivo dell’ambiente, una forma di meditazione che enfatizza i suoni e i rumori circostanti. “Land Art” propone un piccolo laboratorio di espressione creativa ed emotiva, in cui il paesaggio diventa una fonte di ispirazione primaria. A conclusione di ogni esperienza, una tisana bollente profumata di erbe ed essenze alpine.

Relax e cena nel borgo incantato: appuntamento per due

Tutti i martedì fino al 2 aprile 2024

L’esperienza ideale per sorprendere qualcuno con un appuntamento rilassante e romantico. Innanzitutto ci si affida al potere energizzante e depurativo di vapore, calore e freddo alternati. Innanzitutto si entra nella vasca idromassaggio e si sperimentano sauna, bagno turco, docce emozionali, grotta salina, e altri trattamenti, coccolati dai professionisti delle Terme della Val Rendena. La sera la coppia viene accolta nel borgo di Caderzone Terme, e precisamente nello storico Palazzo Lodron Bertelli, dove si può accomodare per una cena tipica a lume di candela. In menù, le ricette del territorio a base di prodotti biologici.

Beauty on top: una spa tra le vette

Mercoledì 28 febbraio, 20 marzo 2024 e 27 marzo 2024

Dopo una giornata di freddo e sole, trascorsa sugli sci o una passeggiata con le ciaspole, è il momento di rilassarsi in un luogo di trasformazione alchemica, cura di sé e bellezza. Al Rifugio Stoppani al Grostè si entra in una spa con vista sulle Dolomiti di Brenta per una seduta di massaggio al viso con una professionista delle Terme Val Rendena. Sotto il suo tocco esperto si sperimenta l’azione antiossidante e nutriente dell’acqua termale ferruginosa del Borgo della Salute e dei cosmetici biologici fatti con mirtilli rossi di Mountain Beauty. Prima o dopo il massaggio ci si immerge nella vasca idromassaggio privé sulla terrazza, circondati dalle vette e coccolati da tutti i comfort – teli, accappatoi, ciabattine e gift per vivere un’esperienza completa. Un momento privilegiato che si conclude con un brunch in compagnia. Questa proposta include un ingresso omaggio di due ore presso la Spa delle Terme Val Rendena.

ESTATE

A piedi nudi nel parco: barefooting

Barefooting, grounding, earthing: tante espressioni per un solo gesto, antico come il mondo. Si cammina a piedi nudi per connettersi alla natura e sentirsi parte di essa, risvegliare la memoria ancestrale del passato dell’umanità. Con un approccio graduale, adatto a tutti, si possono sperimentare tutti i benefici di questa pratica, camminando scalzi in un contesto naturale: dalla postura più eretta alla microcircolazione più efficace, dal migliore equilibrio all’aumento della vitalità e dell’energia. A Madonna di Campiglio e nel territorio di Pinzolo e della Val Rendena è possibile essere accompagnati, in questo percorso, da trainer esperti, e iniziare con prati e sentieri di terra battuta per poi abituare il piede a sensazioni più intense, adattando i muscoli a questo esercizio e imparando ad osservare il terreno con una maggiore attenzione.

Natural Kneipp: i segreti del freddo

Il benessere parte dai piedi. In compagnia di Andrea Bianchi si va alla scoperta dei benefici del freddo, della camminata a piedi nudi e del Natural Kneipp, scoprendo l’energia vivificante dell’acqua e del passaggio caldo-freddo. Merito delle preziose tecniche di sviluppo del calore interiore, seguendo il metodo HOT mind® ideato dallo stesso coach: camminando a piedi nudi nei torrenti di montagna, a contatto con temperature particolarmente rigide, si favorisce il rilassamento, si riduce lo stress e si rafforza il sistema immunitario.

Questo percorso si ispira a Sebastian Kneipp, l’abate tedesco che nel XIX secolo sviluppò in chiave olistica delle pratiche di idroterapia che ancora oggi vengono applicate anche come trattamento di disturbi cardiaci, circolatori e delle vie respiratorie.

Saluto al sole: alla base dello yoga

Il Saluto al Sole (Surya Namaskara) è una pratica dello yoga costituita da una sequenza di 12 posizioni ritmate e coordinate con il respiro. Immersi nel silenzio di un paesaggio incantato, circondati da verde, aria pura e bellezza, si ricerca la consapevolezza dell’unione fondamentale tra uomo e natura. Madonna di Campiglio invita a praticare il Saluto al Sole a tutte le età, specialmente all’inizio di una seduta di yoga. Un omaggio al nostro astro, fonte di energia e coscienza, che risveglia il corpo e la mente, da provare insieme a docenti qualificati.

La psiche e l’anima: tecniche di respiro

In greco antico la Psiché è il soffio vitale, il respiro, che veniva identificato con l’anima. Per tutto l’arco della nostra vita inspiriamo ed espiriamo come atto fisiologico primario, indispensabile per tutti i nostri processi metabolici. Per questo motivo alla pratica dello yoga, a Madonna di Campiglio, si affianca l’apprendimento di semplici esercizi finalizzati a un respiro consapevole. Gli effetti, specialmente in un ambiente puro, profumato di bosco e di montagna, sono immediati: maggiore ossigenazione, concentrazione, lucidità mentale, energia.