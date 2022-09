Meeting distretto famiglia: la settima edizione in Val Rendena

giovedì, 1 settembre 2022

Pinzolo – Il distretto famiglia Val Rendena ospita la settima edizione del Meeting, coordinato dall’Agenzia provinciale per la coesione sociale ed il tema che farà da filo conduttore a tutti i numerosi interventi previsti in scaletta sarà: “Coesione sociale: processi, indicatori ed esperienze a livello locale ed extra locale”. Il Meeting si terrà giovedì 22 settembre, dalle 9:30 alle 13 presso il Rifugio Patascoss a Madonna di Campiglio (Trento).

Il Meeting dei Distretti famiglia, arrivato alla sua settima edizione, ha come tema l’analisi della coesione sociale tramite alcuni indicatori, sociali e di performance, e le esperienze sul territorio. Gli studi sulle reti territoriali, come quelle dei Distretti famiglia, permettono di ampliare la visione e analizzare la complessità della società contemporanea. La coesione sociale diventa quindi elemento cruciale e nevralgico per aiutare le famiglie e il territorio a crescere in un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale.

L’esperienza di COFACE Families Europe, una rete che rappresenta milioni di famiglie, volontari e professionisti di 23 Paesi dell’Unione Europea, sarà utile per comprendere come avviene la promozione del benessere, della salute e della sicurezza delle famiglie e dei loro membri in una società che cambia. I dati raccolti per costruire gli indicatori di performance dei Distretti famiglia e quelli di studio della società trentina, del nord-est e dell’Italia potranno fornire una fotografia della situazione attuale e prevedere possibili scenari futuri. Verranno presentate le esperienze della Val Rendena, in particolare il progetto della Sentieristica family, nata proprio nel Distretto che ci ospita e in quello del Primiero.

Sarà siglato un accordo che ha come obiettivo generale quello di sostenere sinergie tra diverse realtà pubbliche e private della provincia di Trento mettendo in rete le risorse del territorio e promuovendo un comune ambito di riflessione, progettualità e azione in tema di mappatura dei sentieri adatti alle famiglie con figli. Infine, uno sguardo anche al Network dei Comuni Family tramite l’esperienza del Distretto Famiglia dell’Unione dei Comuni Appennino Bolognese e il lancio dell’ottava edizione del Meeting che verrà organizzato dal Distretto Alto Garda.

IL PROGRAMMA

Ore 9.30 Accoglienza e registrazione

Debora Nicoletto – moderatrice – Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

Ore 9.45 Interventi di apertura

Michele Cereghini, sindaco Comune di Pinzolo

Roberto Marino già Capo Dipartimento Politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Walter Ferrazza Presidente Parco Adamello Brenta

Roberto Failoni, assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Tullio Serafini Presidente APT Madonna di Campiglio

Ore 10.30 Le reti del territorio, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile

Elizabeth Gosme Direttrice Confederation of Family Organisations in the European Unions – COFACE – Famiglia

Luciano Malfer Dirigente Generale Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento – Gli indicatori di perfomance dei Distretti famiglia

Giorgio Cestari Dirigente Servizio Turismo e sport, Provincia autonoma di Trento – La sentieristica

Family: il ruolo del turismo

Nicola D’Aquilio Funzionario Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, Provincia autonoma di Trento – Le aree protette e i sentieri a misura di famiglia

Carlo Buzzi Professore Università di Trento, Dipartimento di Sociologia – Indicatori sociali,

Distretti famiglia e Manager territoriali

Ore 11.30 Il Distretto famiglia della Val Rendena dalle origini ad oggi

Luisa Masè Già Referente tecnico Distretto Famiglia Val Rendena

Laura Rossini Coordinatrice istituzionale Distretto Famiglia Val Rendena

Ore 12 Le reti del territorio, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile

Sindaco di Cerete e Presidente Unione dei Comuni della Presolana – Il Distretto famiglia della Presolana; sindaco San Benedetto Val di Sambro e Presidente dell’Unione dei Comuni Appennino Bolognese, sindaco di Castiglione dei

Pepoli – Il Distretto Famiglia dell’Unione dei Comuni Appennino Bolognese

Ore 12.20 Interventi di chiusura

Paola Pisoni, presidente del Forum delle Associazioni familiari del Trentino

Chiara Pazzaglia, presidente ACLI Bologna

Stefania Segnana. assessore provinciale alla salute, politiche sociali,

disabilità e famiglia – Provincia autonoma di Trento

Consegna riconoscimenti

Silvia Betta Coordinatrice istituzionale del Distretto Famiglia Alto Garda – Riva del Garda 2023: lancio dell’8°

Meeting dei Distretti famiglia

Ore 14.30 Visita studio al lago di Nambino tramite ilbnuovo sentiero family accessibile anche alle persone diversamente abili.