Escursionisti feriti, due interventi a Madonna di Campiglio

mercoledì, 3 agosto 2022

Madonna di Campiglio – Interventi al lago di Nambino a Madonna di Campiglio (Trento). Si è concluso in serata un intervento per soccorrere un’escursionista lungo il sentiero 217 nei pressi del lago di Nambino a Madonna di Campiglio. La donna ha chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 dopo essere caduta sul sentiero ed essersi procurata un possibile trauma al ginocchio. L’infortunata è stata raggiunta dagli operatori della Stazione Madonna di Campiglio che le hanno prestato le prime cure, l’hanno imbarellata e trasportata a spalla con la barella portantina per circa 40 minuti fino alla piana di Nambino, dove è stata affidata all’ambulanza.

I soccorritori erano già presenti nei pressi del luogo dell’incidente perché impegnati nella ricerca di una escursionista. Il marito aveva chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 17 perché non riusciva più a rintracciare la moglie, dopo che i due si erano separati sulla strada del rientro, sui sentieri 217 e 266 alla Busa dei Cavai. Dodici operatori della Stazione Madonna di Campiglio sono saliti in quota per perlustrare i sentieri dell’itinerario dei 5 laghi. La donna è stato ritrovata illesa lungo il sentiero 217, all’ora di cena, mentre stava rientrando.

di Ch. Pan