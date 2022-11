Cammino di Carlo Magno e VetroCenacolo, a Bienno un’opera da Carisolo

lunedì, 7 novembre 2022

Bienno (Brescia) – Dal Trentino alla Valle Camonica, arriva una prestigiosa opera grazie all’arte vetraria raffigurante l’Ultima Cena: l’esposizione è a disposizione nei weekend nella Sala degli Affreschi di Casa Valiga in via Carotti a Bienno (Bienno) fino al 15 dicembre.

L’OPERA

Alla soglia della Val Genova, in Trentino, su uno sperone di roccia granitica, si erge la chiesa cimiteriale dedicata a Santo Stefano. Edificata intorno al 1100, fu ampliata e decorata nei secoli successivi e affrescata di pittori itineranti Baschenis tra il 1461 e il 1532. All’interno della chiesa sulla parete a destra spicca per la lunghezza di oltre cinque metri il grande affresco raffigurante un’”Ultima cena”.

L’antico dipinto mostra una ricca tavolata imbandita su cui brillano diverse tipologie di bicchieri, preziose bottiglie, le angastare muranesi, affilati coltelli pronti all’uso accanto a piatti di legno. Rosa Barovier Mentasti, appartenente ad una famiglia muranese di soffiatori e designer risalente all’ età medioevale, qualche anno fa ebbe l’idea di realizzare la riproduzione in vetro della mensa cinquecentesca per rendere reale e contemporaneo lo speciale avvenimento celebrato nel dipinto.

Il progetto è stato promosso dalla Fondazione Maria Pernici, Antica Vetreria di Carisolo e affidato alle sapienti mani del maestro Silvano Signoretto uno degli ultimi protagonisti dell’arte vetraria muranese.

Ne è scaturita un’opera meravigliosa a testimonianza della fortunata attività vetraria che nel primo Ottocento prese vita proprio sotto la Rocca della Chiesa di Santo Stefano accanto al fiume Sarca nella comunità di Carisolo. Si tratta di un unicum di eccezionale importanza, il VetroCenacolo nel recente passato è stato ospitato in numerose location d’eccellenza che hanno presentato con orgoglio questo tesoro artistico della tradizione.

Oggi, grazie all’unità di intenti dell’associazione Borgo degli Artisti di Bienno e della Pro loco di Carisolo per il progetto LoCAR, arte in Cammino, che prevede la valorizzazione culturale del territorio lungo il Cammino di Carlo Magno, la prestigiosa opera, gentilmente concessa dalla presidente della Fondazione, Manuela Bonfioli, sarà in esposizione nella Sala degli Affreschi di Casa Valiga in via Carotti a Bienno fino al 15 dicembre.

Con questa esposizione appoggiata dall’amministrazione comunale di Bienno si conclude il percorso intrapreso dall’associazione Borgo degli Artisti nella sede di casa Valiga, quindi simbolicamente il VetroCenacolo rappresenta un ultimo momento di condivisione con il pubblico e la cittadinanza. Sono numerosi gli impegni in previsione del 2023 che vedrà Bergamo Brescia capitali della Cultura.

L’ installazione è attualmente visibile al pubblico nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.