“A suon di parole”: vince la sfida 2023 la classe IV APA del “don Guetti” di Tione

venerdì, 26 maggio 2023

Tione – È la IV APA dell’IIS Guetti di Tione la classe vincitrice della 13° edizione del torneo di dibattito “A suon di parole”. Il format, che si sviluppa sulla base del debate, consiste in un torneo tra classi che si sfidano attraverso l’argomentazione e la contro-argomentazione, in contraddittorio, e costituisce uno straordinario strumento di apprendimento che sviluppa nei partecipanti competenze e abilità curricolari ed extracurricolari. All’ITAS Forum di Trento, si è tenuta la sfida finale e a seguire i vincitori sono stati premiati dalle autorità presenti. A fare gli onori di casa l’assessore all’istruzione, università e cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti, presenti anche il direttore di IPRASE Luciano Covi, la componente del Consiglio di gestione di Fondazione Caritro Carlotta Baroldi, il direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano Andreas Überbacher e la sovrintendente scolastica Viviana Sbardella. Il torneo è stato organizzato da IPRASE e dalla Facoltà di Giurisprudenza, con la collaborazione di Fondazione Caritro e dei Comuni di Trento e Rovereto, rappresentati in sala dalle assessore Elisabetta Bozzarelli e Giulia Robol.

“Accattivante e avvincente la sfida di questo affermato torneo che affronta quest’anno il tema del ruolo della comunicazione visiva nell’apprendimento – ha commentato l’assessore Bisesti presente al contradditorio – uno strumento straordinario per contribuire a sviluppare le vostre capacità argomentative e comunicative in un contesto davvero stimolante, che sarà prezioso per tutta la vita. Ringrazio gli enti organizzatori e mi congratulo con tutti i partecipanti” – ha concluso l’assessore.

L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione, si configura come un appuntamento tradizionale per molte scuole secondarie di secondo grado della provincia che, nell’edizione 2023, ha visto la partecipazione di 16 istituti con 16 classi per un totale di circa 300 studenti.

Il torneo di dibattito argomentativo, secondo il format ideato da IPRASE e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, prevede che gli studenti degli istituti superiori si sfidino sulla capacità di argomentare e contro-argomentare in modo controllato attorno a tematiche di carattere civico e sociale. Obiettivo della competizione è la promozione di competenze linguistiche, logico/ argomentative, interculturali e di cittadinanza attiva dei partecipanti nell’ambito del parlato, della comunicazione non verbale e della capacità di esprimersi in pubblico. Sono inoltre sviluppate soft skills e life skills, quindi capacità creative, comunicative e di ascolto.

Il torneo ha anche una versione in lingua inglese Word Games, disputata a livello regionale, vinta quest’anno dal Liceo dei Francescani di Bolzano e una versione in lingua tedesca Wortbewerb disputata a livello provinciale, vinta quest’anno dal Liceo Internazionale Arcivescovile di Rovereto, entrambe premiate nel corso della mattinata.