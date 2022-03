World Winter Master Games: sindaci e Consorzio Pontedilegno-Tonale incontrano il ministro Garavaglia

giovedì, 17 marzo 2022

Roma – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha ricevuto i sindaci dei comuni interessati dal “World Winter Master Games”, in programma dal 12 al 21 gennaio 2024. E’ stata l’Italia ad aggiudicarsi questo importante evento, che si svolgerà in parte anche nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. I Winter Master Games porteranno sulle montagne della Lombardia e del Trentino 3.700 atleti da tutto il mondo, con un’età compresa fra i 30 ed i 90 anni, che si confronteranno per una settimana nelle classiche discipline degli sport invernali. Impegnati in sfide in sci alpino, biathlon, sci nordico, curling, pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, combinata nordica, orienteering, short track, salto, sci alpinismo, snow sky running e snow polo.

All’incontro erano presenti, oltre a Manuela Di Centa, consigliera per lo sport e turismo del Ministero del Turismo, Michele Bertolini, sindaco di Vermiglio e direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale; Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno; Dario Corvi, sindaco di Aprica; Silvia Cavazzi, sindaco di Bormio; Luca Della Bitta, sindaco di Chiavenna; Renata Petrella, sindaco di Chiesa Valmalenco; Francesca Tomaselli, sindaco di Pellizzano; Alessandra Gazzoli, assessore al Turismo di Madesimo. All’incontro hanno partecipato anche Alessandro Mottinelli (Consigliere del Consorzio Pontedilegno-Tonale) e Filippo Pighetti (Consorzio Val Chiavenna).

L’evento sarà un’importante occasione per il turismo di montagna, ma anche una sfida decisiva in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.