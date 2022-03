Viabilità, Ztl e tariffe sosta a Riva del Garda: Confcommercio è critica

venerdì, 4 marzo 2022

Riva del Garda – Confcommercio va all’attacco: sulle scelte che hanno un impatto diretto o indiretto sulle attività economiche è essenziale che l’amministrazione pubblica coinvolga le categorie. “Non possiamo scoprire – spiega il presidente della sezione Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino, Claudio Miorelli – l’adozione di misure così impattanti come quelle sulla viabilità, sulla ZTL e sulle tariffe della sosta. Ritengo che il nostro contributo, sempre orientato al dialogo ed alla positività, sia utile allo sviluppo di tutta la comunità”.

“Prendo atto – è il commento del presidente Miorelli – che il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi ci ha promesso maggiore coinvolgimento e più dialogo sulle questioni che toccano anche le categorie economiche. Credo che sia questa la strada corretta per il bene dell’intera comunità perché in un territorio come L’alto Garda e Ledro anche il contributo delle attività economiche è essenziale”.

“Come Confcommercio – prosegue Miorelli – cerchiamo sempre il dialogo e mai lo scontro: sui tavoli di lavoro con le amministrazioni comunali, quando ci interpellano, portiamo il punto di vista e la sensibilità delle imprese che rappresentiamo e che contribuiscono una parte decisiva dell’economia del territorio. Non pretendiamo di condizionale le scelte legittime dei rappresentanti politici, ma almeno che le nostre istanze vengano considerate e messe sul tavolo della discussione. Credo che solo con il dialogo possiamo ottenere risultati positivi per tutti. Viceversa, leggere sui giornali a cose fatte di importanti modifiche alla viabilità e alla sosta nel Comune di Riva del Garda ci lascia molto perplessi: non è quando il metodo in cui crediamo”.

“Ho parlato con il sindaco di Riva e ci ha assicurato che alcune cose non sono ancora state definite e che quindi ci convocherà per fornirci maggiori informazioni. Speriamo che questo possa accadere quanto prima: più si ragiona insieme, più si possono fare scelte positive per tutta la comunità – conclude -. Lo ripeto: il dialogo è lo strumento principale per governare una città come Riva del Garda, sia per le caratteristiche del territorio che per l’impatto delle categorie economiche sulla vita dei residenti e di quanti frequentano l’intero Alto Garda e Ledro.”