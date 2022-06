Via libera all’ordine del giorno Ambrosi sul recupero di Torre Verde a Trento

domenica, 12 giugno 2022

Trento – Cultura e turismo, la consigliera provinciale Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Recuperiamo Torre Verde per promuovere l’immagine del Trentino”. E’ stato approvato dal Consiglio provinciale l’ordine del giorno per il recupero di Torre Verde a Trento: un bel biglietto da visita per rilanciare il turismo trentino e migliorare la vivibilità del territorio.

La ripresa dalla pandemia parte certamente da un deciso supporto alle attività economiche del nostro territorio, ma non dimentichiamoci degli splendidi beni culturali che sono componente indissolubile dello spirito del popolo trentino e caratterizzano in maniera pittoresca città, borghi e vallate. Il recupero dei beni culturali fungerebbe da volano per la nostra economia: da una parte creando lavoro per aziende e artigiani trentini, e dall’altra incrementando l’attrattività turistica della nostra meravigliosa terra. Il turismo culturale rappresenta infatti uno dei segmenti di mercato più ampi e in rapida crescita a livello mondiale.

“Per questo – spiega la consigliera provinciale Alessia Ambrosi (nella foto) -, noi di Fratelli d’Italia, nella seduta del Consiglio provinciale dedicata al PNRR, abbiamo presentato un Ordine del giorno, approvato all’unanimità dall’Aula, volto a recuperare, mediante i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, un monumento storico e caratteristico come Torre Verde, la cui bellezza incuriosisce molti turisti desiderosi di visitare anche all’interno lo splendido presidio risalente al XII secolo. Il recupero della torre aprirebbe interessanti scenari come la realizzazione di un affascinante percorso museale con partenza dal Castello del Buonconsiglio e sarebbe un perfetto biglietto da visita per il Trentino: una terra ricca non solo di elementi naturali, ma anche di storia e cultura”. “Qualora non fossero disponibili i fondi del PNRR – prosegue -, il documento approvato impegna inoltre la Giunta a valutare forme di finanziamento misto tramite un confronto con il Comune di Trento (proprietario dell’immobile), realtà istituzionali, associazioni culturali e aziende del territorio. Interventi di recupero di beni culturali, in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, devono infatti tentare di accedere anche alle risorse stanziate con i fondi strutturali europei per il Green Deal, mettendo in atto progetti ambientali, economici e culturali che mirino a combinare design, sostenibilità e accessibilità, per migliorare la vivibilità dei territori. Operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso o crowdfunding andrebbero inoltre valutate per coinvolgere tutti gli attori socioeconomici che animano il nostro Trentino (si pensi ad esempio alla lodevole opera dei comitati di quartiere a Trento per migliorare la vivibilità cittadina). Insomma, le possibilità per interventi di recupero ci sono e sono significative, ma abbiamo bisogno di agire tempestivamente creando un piano coordinato e di ampio respiro affinché tali interventi accrescano la vivibilità e l’attrattività del Trentino nei decenni a venire”.