Via libera al PGT di Iseo, il sindaco Ghitti: “Questo territorio resti un’eccellenza”

venerdì, 29 luglio 2022

Iseo – Il consiglio comunale di Iseo (Brescia) ha adottato la variante al PGT, proposta dalla Giunta Ghitti.

Un percorso impegnativo che, dopo mesi caratterizzati dal lavoro tecnico, con l’adozione apre ora a suggerimenti e consigli che ogni cittadino potrà, mediante specifiche osservazioni, porre all’attenzione dell’amministrazione.

Il sindaco di Iseo, Marco Ghitti (nella foto), ha spiegato le linee del PGT:

“Il rispetto per l’ambiente, il giusto equilibrio sull’uso del suolo ed il doveroso recupero degli spazi inedificati e di completamento, sono alcuni dei temi ai quali, nell’attento lavoro di redazione del PGT, abbiamo dato la massima attenzione. Il vigente piano, ormai datato, presentava criticità, opacità e temi irrisolti da molti anni.

Le trasformazioni alle quali andremo incontro nei prossimi decenni, impongono la massima attenzione.

Da un lato il ripensamento degli obiettivi strategici, si pensi per esempio alla “vocazione turistica” e al ruolo della prima linea ferroviaria a idrogeno d’Italia, dall’altro una paziente revisione dell’assetto funzionale del paese e l’adeguamento dei servizi fondamentali peri i cittadini”.

Il PGT, e in particolare il Documento di Piano che ne sintetizza le linee programmatiche, ha individuato e approfondito alcuni temi chiave:

– La questione del “consumo di suolo” in quanto aspetto normativo vincolante, ma anche come occasione per una riflessione sulle politiche espansive;

– Il tema della “riva del lago” ossia di tutta quella fascia costiera da cui dipende il futuro turistico di Iseo;

parte di territorio che per la prima volta viene vista in modo organico e unitario;

– Una completa e profonda revisione dell’azzonamento, cioè delle zone urbanistiche, su un nuovo concetto di Unità di Paesaggio, proprio a significare l’impegno per una visione non solo funzionalistica, ma appunto allo stesso tempo urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

– Una importante revisione delle norme sia del Documento di Piano (DP), sia del Piano delle Regole (PR), che del Piano de Servizi (PS) che si adeguano alle più recenti normative (per esempio al Regolamento Edilizio Regionale). A prima vista il fascicolo delle Norme può apparire ancora corposo, ma la sua struttura e la sua scrittura favoriscono una rapida e chiara consultazione semplificandone radicalmente l’applicazione tecnica.

“Fra i molti temi affrontati, è importante ricordare l’attenzione alle istanze pervenute, e che perverranno, da parte dei cittadini; un piano è fatto di scelte generali, ma anche di una paziente ricucitura e attenzione alle esigenze di chi vive e lavora in paese – prosegue il sindaco di Iseo –. Il percorso di redazione di un PGT è caratterizzato da due ben distinte fasi, quella dell’impostazione e dell’elaborazione, che portano all’adozione in Consiglio Comunale, e quella di discussione e confronto dove sarà possibile migliorarne la qualità prima della sua approvazione definitiva”.

“Iseo ed il suo prezioso territorio – conclude – devono continuare ad essere un’eccellenza, tanto per coloro che lo vivono, quanto per i turisti che lo visitano. Si può affermare che la proposta del nuovo PGT di Iseo, sia improntata ad una visione propositiva, che guarda al futuro, ed allo stesso tempo prudente e rivolta a valorizzare il delicato rapporto con le eccellenze naturalistiche che la circondano, quasi a proteggerne il costruito”.