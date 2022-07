Verso le Olimpiadi, i territori spingono: Governo in Fondazione Milano Cortina e più fondi per aumento costi opere

mercoledì, 13 luglio 2022

Roma – Il presidente Fugatti: il Governo valuti un ingresso nella Fondazione per le Olimpiadi 2026.

Il governo valuti una partecipazione diretta nella governance dell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. È quanto hanno chiesto al Presidente del Consiglio Mario Draghi durante l’incontro a Palazzo Chigi i governatori della Lombardia Attilio Fontana, del Veneto Luca Zaia e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, oltre all’assessore alla mobilità della provincia autonoma di Bolzano Daniel Alfreider e i sindaci di Milano Beppe Sala e di Cortina Gianluca Lorenzi. “Abbiamo chiesto al governo di entrare nella Fondazione perché riteniamo importante la sua presenza – ha spiegato Fugatti – riteniamo che i tempi siano cambiati e sia quindi importante che il Governo ne faccia parte”.

“Inoltre abbiamo chiesto un maggiore riconoscimento dei costi delle opere – ha continuato Fugatti – perché con l’aumento dei prezzi dei materiali e dell’energia i lavori per la realizzazione delle infrastrutture per le olimpiadi del 2026 costeranno di più al Trentino”.

LOMBARDIA, FONTANA SU COINVOLGIMENTO GOVERNO IN FONDAZIONE

“Abbiamo chiesto al Governo di entrare formalmente nella Fondazione perché riteniamo fondamentale la sua presenza. È stato anomalo che il Governo, a suo tempo in carica, avesse deciso di non entrarvi. Adesso sono cambiati i tempi e credo sia importante che il Governo ne faccia parte. Dal presidente del Consiglio abbiamo ricevuto una disponibilità a valutare questa ipotesi. Quindi, continueremo a sentirci per fornire tutti i dettagli utili a raggiungere questo obiettivo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro delle Regioni e dei sindaci coinvolti nell’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 oggi a Roma con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

ALTO ADIGE, FONDI AGGIUNTIVI PER AUMENTO COSTI OPERE

L’assessore alla Mobilità Daniel Alfreider, nella sua qualità di vicepresidente della Giunta provinciale, ha preso parte oggi a Palazzo Chigi all’incontro con il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi assieme ai rappresentanti degli altri territori interessati dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: a Roma, assieme ad Alfreider, erano presenti i governatori della Lombardia Attilio Fontana, del Veneto Luca Zaia e del Trentino Maurizio Fugatti e i sindaci di Milano Beppe Sala e di Cortina Gianluca Lorenzi.

“Il presidente Draghi ha voluto fare il punto della situazione sulle infrastrutture olimpiche nelle varie regioni e sulla Fondazione, anche perché i tempi stringono”, spiega Alfreider. “Noi condividiamo la linea del governo, vanno messe in chiaro alcune situazioni. Per quanto concerne i nostri lotti, per la variante ferroviaria della Val di Riga abbiamo avuto buone notizie nelle scorse ore, perché ha preso il via la procedura d’approvazione ufficiale del progetto esecutivo e quindi l’appalto dei lavori s’avvicina. Lo stesso discorso vale per la circonvallazione stradale di Perca e l’ingresso alla valle di Anterselva”.

Opere pubbliche i cui costi, con l’aumento dei prezzi delle materie prime e di quelli dell’energia, sono sensibilmente lievitati. Per questo Alfreider ha fatto proprio l’appello lanciato dagli altri amministratori pubblici affinché il governo riconosca questo aggravio: “Le opere olimpiche sono come le altre, va operato un adeguamento dei costi tanto su quelle ancora da appaltare quanto su quelle già appaltate”, spiega l’assessore provinciale.

Un coro unanime, infine, anche per la richiesta rivolta al governo affinché entri nella Fondazione Milano Cortina 2026, sempre in relazione ai tempi stretti ed alla congiuntura economica. “Se il governo entrasse nella Fondazione, i percorsi sarebbero più snelli e immediati, oggi c’è troppa distanza. Anche noi siamo favorevoli, affinché la Fondazione abbia più forza, sempre in considerazione del fatto che i tempi sono ogni giorno più stretti”, ha concluso Alfreider.