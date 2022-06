Valtellina: “Morbegno di sera”, estate 2022 di eventi

lunedì, 20 giugno 2022

Morbegno – Mezza notte bianca, Venerdì in festa, Street food, Mercato europeo, con contorno di musica nei bar, visite guidate in città e ai monumenti, gonfiabili per i bambini e aree gioco: in vista della bella stagione Pro Loco Morbegno, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Mandamentale dell’Unione Cts e con gli operatori cittadini – pubblici esercenti e negozianti che terranno aperte le loro attività –, ha predisposto ‘MORBEGNO DI SERA’, un avvincente calendario di eventi, che da sabato 25 giugno a domenica 28 agosto animeranno l’estate morbegnese. L’obiettivo è rendere la città particolarmente accogliente e viva da fine giugno a tutto agosto, a beneficio di residenti e visitatori.

«È un onore – afferma il presidente di Pro Loco Morbegno Luca Della Sale – collaborare con il Comune e l’Unione mandamentale e aver creato insieme, in un clima di unità e condivisione, un programma che, ne siamo sicuri, incontrerà il gradimento di un ampio pubblico di tutte le età. L’esperienza positiva già vissuta per il Natale si riproduce dunque anche per il periodo estivo, consolidando un metodo di lavoro che vede la nostra Pro Loco operare con importanti realtà istituzionali, quali il Comune di Morbegno e l’Unione del Commercio e del Turismo, cosa di cui siamo fieri».

«La sinergia sul territorio – in questo caso tra Pro Loco, Comune e Associazione Mandamentale – vince sempre», dichiara con soddisfazione Mario Rovagnati, presidente dell’Associazione Mandamentale di Morbegno attiva all’interno dell’Unione del Commercio e del Turismo. «Mi complimento altresì – evidenzia Rovagnati – con i colleghi operatori, sia pubblici esercenti sia commercianti, che non si sono tirati indietro nell’assicurare la loro concreta partecipazione al calendario degli eventi, e con i volontari della Pro Loco, instancabili nel loro impegno e nella loro dedizione verso la città».

«C’è voglia di stare insieme, di socializzazione e di convivialità e c’è voglia di eventi che riportino i cittadini a godere degli spazi della città. La programmazione ‘Morbegno di sera’ – sottolinea il vicesindaco Maria Cristina Bertarelli – risponde a tutto questo con il suo ricco calendario, che ci accompagnerà per tutta l’estate e che sarà in grado di coinvolgere grandi e piccini con le sue proposte. Sono ben lieta che continui e si rafforzi sempre più la fattiva collaborazione con la Pro Loco cittadina, che rappresenta un interlocutore importante nella valorizzazione e nella promozione del territorio. Voglio ringraziare a nome dell’amministrazione comunale il presidente, i consiglieri, i soci e tutti i volontari della Pro Loco per la passione e l’instancabile impegno che dimostrano favore della nostra città.. Un ringraziamento anche all’Unione Commercianti per la sua preziosa collaborazione».

A Morbegno si respira dunque un clima di accogliente positività, tutto da vivere e assaporare, insieme alle bellezze della città e alle proposte di ‘MORBEGNO DI SERA’.

INFO: Pro Loco di Morbegno, cell. 351-5817328

IL PROGRAMMA

• SABATO 25 GIUGNO: MEZZA NOTTE BIANCA

• SABATO 2 LUGLIO: SALDI BY NIGHT

• VENERDÌ 8 LUGLIO: VENERDÌ in FESTA

• VENERDÌ 15 LUGLIO: VENERDÌ in FESTA

• VENERDÌ 22 LUGLIO: VENERDÌ in FESTA e STREET FOOD- VITAMINA C

• SABATO 23 LUGLIO: STREET FOOD – VITAMINA C

• DOMENICA 24 LUGLIO: STREET FOOD – VITAMINA C

• VENERDÌ 29 LUGLIO: VENERDÌ in FESTA

• VENERDÌ 5 AGOSTO: VENERDÌ in FESTA

• VENERDÌ 12 AGOSTO: VENERDÌ in FESTA

• VENERDÌ 19 AGOSTO: VENERDÌ in FESTA

• VENERDÌ 26 AGOSTO: VENERDÌ in FESTA / MERCATO EUROPEO

• SABATO 27 AGOSTO: MERCATO EUROPEO

• DOMENICA 28 AGOSTO: MERCATO EUROPEO