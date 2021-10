Valtellina, Ial Morbegno: corso di tedesco per frontalieri

sabato, 2 ottobre 2021

Morbegno – La formazione si propone di ovviare alle esigenze, anche di tipo territoriale, dei singoli e delle realtà aziendali che vivono determinati contesti sociali, economici ed organizzativi.

Per far fronte alle concrete necessità di quanti, interessati dalle opportunità professionali segnalate dalle imprese svizzere, auspichino lavorare come frontalieri, ma intendano acquisire o migliorare la conoscenza della lingua tedesca, IAL Lombardia, sede di Morbegno, con la collaborazione di CISL e SYNA, organizza un percorso formativo ad hoc.

L’iniziativa

L’iniziativa, dedicata prevalentemente a lavoratori italiani transfrontalieri nella Svizzera Orientale, è quella di attivare un programma formativo di lingua tedesca e nasce per rispondere ad un’esigenza di tipo pratico; ovvero la necessita di far acquisire o implementare la conoscenza del tedesco per chi voglia trovare impiego o mantenere il proprio posto di lavoro, in particolare nei settori dell’edilizia e della ristorazione, laddove maggiore è la richiesta di lavoratori italiani, impiegati prevalentemente come stagionali. Frequente è, infatti, il fenomeno di lavoratori che dall’Italia, decidono di spostarsi giornalmente per lavorare nella vicina Svizzera, dove interessanti e ben remunerate sono le proposte di lavoro; ciò trova, però, una battuta d’arresto nel momento in cui scarse o non adeguate sono le conoscenze della lingua tedesca, padroneggiata dalla maggior parte dei lavoratori svizzeri.

Il programma

Il corso avrà luogo esclusivamente in modalità a distanza e si prospetta come percorso formativo a pagamento; sono, inoltre previste delle agevolazioni qualora a partecipare siano associati CISL e SYNA. Da programma si prospettano tre moduli, frequentabili anche separatamente, da cinquanta ore ciascuno: base, intermedio e avanzato; verrà testato il livello di conoscenza linguistica di ciascun candidato, in modo tale da assegnare ciascuna risorsa alla frequenza del modulo ritenuto più idoneo.

La previsione è di due edizioni rispetto ai singoli moduli: la prima nei mesi di ottobre e novembre e la seconda nel periodo gennaio – febbraio. Per andare incontro alle esigenze dei partecipanti, l’organizzazione delle attività inerenti al corso verrà attuata tenendo conto anche delle necessità di coloro che sceglieranno di dare adesione.

Inoltre, verranno fornite ai partecipanti delle competenze di base sul dialetto engadinese, parlato nel Cantone Svizzero dei Grigioni, la cui padronanza è molto ben vista dalle aziende svizzere soprattutto se si considera l’impatto comunicativo di tale conoscenza.

Gli sbocchi

“In definitiva” sostengono i promotori dell’iniziativa” si tratta di un’interessante opportunità, studiata per supportare profili professionali che intendono ambientarsi in territorio svizzero e valorizzare in un contesto lavorativo le proprie conoscenze. Da sempre, infatti, la padronanza del tedesco nella Svizzera Orientale, ha assunto un’importanza fondamentale diventando requisito essenziale in fase di colloquio di lavoro. A ciò si aggiunge la peculiarità del corso, che intende focalizzarsi anche sulle basi della comunicazione in dialetto engadinese. Ciò costituisce ulteriore significativo elemento, utile a costruire una sinergia positiva con l’ambiente di lavoro”. Gli interessati possono contattare la sede IAL di Morbegno chiamando lo 03421856602.