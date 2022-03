Un altro weekend da vivere sull’Alpe Cimbra: il programma degli eventi

venerdì, 4 marzo 2022

Lavarone – Ciaspolate, escursioni e diverse altre iniziative e opportunità sull’Alpe Cimbra: di seguito il programma degli appuntamenti nel comprensorio trentino.

Venerdì 4 marzo

LAVARONE

Sali in quota per vedere il Drago Vaia

ore 14

Salita in quota con la seggiovia di Bertoldi per una camminata ad anello nella bellissima conca del Tablat. La meta è ormai diventata uno dei simboli di Lavarone, il grande DRAGO VAIA che sovrasta l’Alpe. Facile escursione adatta a tutti, in compagnia degli animatori e della guida alpina Mario, che vi racconterà tutti i segreti della natura.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

Sabato 5 marzo

VIGOLANA

Ciaspolare lungo il torrente Centa

ore 9.30

Ogni sabato mattina è organizzato questo appuntamento per rigenerare corpo e mente attraverso un’esperienza a contatto con la natura. Ciaspolare sulle rive del torrente Centa con lo scroscio delle acque che creano una dolce melodia come sottofondo rende l’atmosfera ancora più magica.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – PASSO COE

Ciaspolata in notturna

Un’occasione per vivere l’emozione che solo una ciaspolata in notturna sull’Alpe Cimbra in Trentino sa regalare. Accompagnati dai maestri di sci si può assaporare la magia della notte e del cielo stellato, godere della calma e della purezza della natura e scoprire gli angoli più nascosti di Passo Coe: una vera favola invernale!

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – PASSO COE

DI-VIN CIASPOLATA

ore 17:30

Il Trentino è rinomato per la bontà e la varietà dei suoi vini ma anche per i suoi paesaggi e questa è l’esperienza perfetta per scoprirli entrambi. Dopo una bellissima ciaspolata guidata in compagnia di uno dei nostri maestri di sci è l’ora di affinare il palato e prepararsi per degustare tre differenti tipologie di vini trentini. Una piacevolissima esperienza per gli amanti del buon vino e non solo.

Domenica 6 marzo

ALPE CIMBRA

Ciaspolata e pic-nic sulla slitta

ore 9.30

Vivere l’esperienza di ciaspolare in compagnia di una guida nella natura incontaminata dell’Alpe e poi gustare il pranzo a base di “sapori della montagna” servito direttamente su una slitta! L’escursione con le ciaspole è adatta a tutti e dura circa 1 ora e mezza. Una volta concluso il picnic sarà l’ora di ritornare al luogo del ritrovo. Sarà l’occasione perfetta per vivere un momento speciale immerso nella natura.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – FONDO GRANDE

ATTENTO AL LUPO

Divertente gara sportiva itinerante alla ricerca degli animali nascosti. Si tratta di uno dei tanti eventi a misura di famiglia organizzati sull’Alpe Cimbra dove i protagonisti sono i bambini. La prova consiste nel scendere su un percorso di slalom gigante e battere il tempo fissato dal Lupo, o dalla Volpe o dal Cinghiale. Evento organizzato dall’ A.S.D. Montagna Wiva in collaborazione tecnica con lo Ski Team Alpe Cimbra.

Info: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

FOLGARIA – FONDO GRANDE

Giornata internazionale della donna – proiezione del film “Piccole donne”

Domenica 6 marzo alle ore 21 presso il Cinema Teatro Paradiso l’Amministrazione comunale propone la proiezione del film “Piccole donne” a ingresso gratuito.

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario 16.00-19.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto su richiesta per gruppi organizzati. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

Tutte le info su alpecimbra.it