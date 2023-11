Truffe agli anziani, intervento nella chiesa di Sellero dei carabinieri

lunedì, 20 novembre 2023

Sellero (Brescia) – Sono numerosi anche in Valle Camonica gli episodi e i tentativi di truffe nei confronti degli anziani e delle persone più fragili attraverso telefonate o addirittura ritrovarsi delle persone sulla porta di casa. In Valle Camonica è stata avviata una campagna, con incontri informativi sulla prevenzione di “truffe”: i carabinieri del comando provinciale di Brescia, nell’ambito delle azioni di prossimità e rassicurazione sociale, intervegnono in ritrovi, centri per anziani o in luoghi di culto per informare sui rischi e soprattutto quale comportamento tenere nei confronti dei truffatori.

L’ultimo in ordine di tempo si è svolto ieri nella chiesa di Sellero (Brescia): al termine della celebrazione il comandante della Stazione carabinieri di Cedegolo, Luogotenente Brunello Bacco (nella foto) ha fatto il punto su alcuni episodi accaduti di recente in valle e fornito consigli su come difendersi. Al termine dell’intervento ha invitato a contattare il 112 in caso di persone sospette che suonano il campanello di casa oppure recarsi personalmente presso una Stazione dei carabinieri per segnalare gli episodi.