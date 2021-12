mercoledì, 29 dicembre 2021

Trento – A Trento niente snowpark in notturna fino al miglioramento del meteo. Per ragioni di sicurezza legate alle temperature di questi giorni non sarà possibile garantire l’apertura dello snowpark in notturna. Rimane invece garantita la possibilità di sciare sulle piste dedicate allo sci in notturna.