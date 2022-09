Trento, festival dello Sport: 150 eventi dal 22 al 25 settembre

martedì, 6 settembre 2022

Trento – Ricco il cartellone e gli eventi del Festival dello Sport, in programma a Trento dal 22 al 25 settembre, dedicato al tema “Momenti di gloria”. Oggi è stato svelato il programma completo della V edizione de Il Festival dello sport: sono oltre 150 gli eventi e più di 200 gli ospiti nazionali e internazionali pronti a raccontare a Trento la vittoria di una medaglia, un importante traguardo sportivo, prestazioni che hanno consacrato una carriera e tanti personali aneddoti. Le piazze della città saranno dedicate allo sport praticato, con campi di gioco e palestre per divertirsi e allenarsi affiancati da coach professionisti e atleti di grande livello. I camp di arrampicata, atletica, basket, padel, pesca sportiva e volley e di allenamenti funzionali saranno realizzati in collaborazione con le federazioni, le associazioni locali dei vari sport e i partner del Festival. Gli appuntamenti sono a libero accesso al pubblico, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Tutti gli appuntamenti sono disponibili sul sito: www.ilfestivaldellosport.it

GIOVEDI’ 22SETTEMBRE

Ore 9:30

GAZZA CAFÈ

| Palazzo Benvenuti Caffè |

Con Amos Mosaner, atleta olimpico di curling

Di Barbara Pedrotti

Powered by GRUPPO CASSA CENTRALE

10:.30

BALDASSARRI E RAFFAELI

IL RITMO DELLA VITTORIA

| Teatro Sociale |

Con Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, ginnaste

Di Federica Cocchi e Jury Chechi

10 .30

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

3.tre, la grande storia

Con PaoloLuconi Bisti e Giorgio Rocca

L’anima nell’oceano

Con Giancarlo Pedote

11.30

CAGNOTTO E DIBIASI

UN TUFFO NELLA STORIA

| Sala Depero |

Con Giorgio Cagnotto e Klaus Dibiasi,

leggende dei tuffi

Di Stefano Arcobelli

12.30

OMAR DI FELICE

STRADE DI GHIACCIO

| Palazzo Geremia |

Con Omar Di Felice, ultracyclist

Di Luca Castaldini

14.00

ZDENEK ZEMAN

BOHEMIAN RAPSODY

| Teatro Sociale |

Con Zdenek Zeman, allenatore

Di Andrea Di Caro

14 .00

GERHARD BERGER

UNA VITA A 300 ALL’ORA

| Palazzo della Regione |

Con Gerhard Berger, leggenda della Formula 1

Di AndreaFanì e Federica Masolin

15 .00

ADRIANO GALLIANI

I GIORNI DEL CONDOR

| Auditorium Santa Chiara |

Con Adriano Galliani, presidente e amministratore

delegato AC Monza

Di Luigi Garlando

15 .00

WAFAA AMER

VERTIGINE VERTICALE

| Piazza Santa Maria Maggiore |

Con Wafaa Amer, arrampicatrice

Di Simone Battaggia

Powered by LA SPORTIVA

15 .00

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

El piede de Dios

Con TeoTeocoli e Gabriella Mancini

Mi chiamavano Maesutori

Con Elio, Faso e Alessandro Maestri

Il diamante è per sempre

Con Mario Salvini

Codice Jury

Con Jury Chechi

15 .30

ETTORE MESSINA

LA MIA OLIMPIA TRICOLORE

| Sala Depero |

Con Ettore Messina, tecnico dell’Olimpia Milano

Di Antonino Morici e AndreaTosi

Powered by UNIPOLSAI

15 .30

MICHELE BOSCACCI

IL SIGNORE DELLE NEVI

| Muse |

Con Michele Boscacci, scialpinista

Di Silvia Guerriero

Powered by LA SPORTIVA

16.30

TROY BAYLISS

MISTER SUPERBIKER

| Palazzo della Regione |

Con Troy Bayliss, pilota motociclistico

Di PaoloIanieri e Barbara Pedrotti

16.30

LA SPALLA, CAUSE E RIMEDI

| Palazzo Geremia |

Con Gabriele Detti, nuotatore, Luca Maria

Sconfienza, Resp. U.O. Radiologia e Professore UNIMI

IRCCS Galeazzi, ed EttoreTaverna, Resp. U.O.

Chirurgia della Spalla IRCCS Galeazzi

Di Luigi Ripamonti

In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

17 .00

GIANFELICE FACCHETTI

racconta La tribù del calcio

| Cortile di Palazzo Thun |

17.00

A VOI LA LINEA

RAI RADIO 1 RACCONTA IL CALCIO

| Piazza Duomo |

Con Beppe Dossena, Sebino Nela e Massimo

Orlando

Conduce Filippo Corsini

18 .00

LA GRANDE INAUGURAZIONE

| Teatro Sociale |

Urbano Cairo, presidente e a.d. Rcs MediaGroup,

Stefano Barigelli, direttore La Gazzetta dello Sport,

MaurizioFugatti, presidente della Provincia Autonoma

di Trento, e FrancoIaneselli, sindaco di Trento

aprono Il Festival dello Sport

assieme a Giovanni Malagò, presidente Coni,

Luca Pancalli, presidente Cip, e Vito Cozzoli,

presidente Sport & Salute

Con Gianni Valenti, vicedirettore vicario La Gazzetta

dello Sport e direttore scientifico Il Festival dello Sport

Maurizio Rossini, amministratore delegato

Trentino Marketing

Con la partecipazione di Gianluigi Buffon, portiere

del Parma e campione del mondo 2006

Conducono Pierluigi Pardo e Federica Masolin

18 .30

GIORGIO PETROSYAN

PER UN PUGNO DI GLORIA

| Muse |

Con Giorgio Petrosyan, kickboxer

Di Giulio Di Feo

18 .30

OBIETTIVO 3

L’IMPOSSIBILE NON ESISTE

| Palazzo Geremia |

Con Kristian Ghedina, leggenda dello sci,

e i triatleti Pier Alberto Buccoliero,

e Cristina Nuti

Di Claudio Arrigoni

18 .30

MAURIZIO DE GIOVANNI

racconta Maradona

| Cortile di Palazzo Thun |

19 .00

GAROZZO E VOLPI

DUE CUORI E UN FIORETTO

| Palazzo della Regione |

Con Daniele Garozzo e Alice Volpi, schermidori

Di Paolo Marabini

21.00

MARCELL JACOBS

IL RITORNO DEL RE

| Auditorium Santa Chiara |

Con MarcellJacobs, campione olimpico

ed europeo dei 100 metri

Di Stefano Barigelli e Andrea Buongiovanni

21 .00

FABIO CANNAVARO

CAPITANO, MIO CAPITANO

| Teatro Sociale |

Con Fabio Cannavaro, campione del mondo

e Pallone d’Oro 2006

Di FabioLicari

venerdì23 settembre

9.30

GAZZA CAFÈ

| Palazzo Benvenuti Caffè |

Con Alessandro Degasperi e Gianluca Pozzati,

triatleti

Di Barbara Pedrotti

Powered by GRUPPO CASSA CENTRALE

10

.00

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

Vezzali, la regina del fioretto

Con Paolo Marabini

Un gioco da ragazzi

Con Bruno Conti e Giammarco Menga

Cadi sette volte, rialzati otto

Con Maria Centracchio e Antonino Morici

10

.30

CLEMENTE RUSSO

IL MASSIMO DELLA FORMA

| Palazzo Geremia |

Con Clemente Russo, leggenda del pugilato, e Vito

Scavo, Ceo di McFIT Italia

Di Rachele Sangiuliano

Powered by McFIT

11

.00

MILANO-CORTINA 2026

TUTTO IL ROSA DEI GIOCHI

| Teatro Sociale |

Con Diana Bianchedi, leggenda della scherma

e dirigente sportiva, Martina Caironi, atleta

paralimpica, Carolina Kostner e Valentina Marchei,

leggende del pattinaggio artistico, Marta Pagnini, leggenda della ginnastica, Gabriella Paruzzi,

leggenda dello sci di fondo, Francesca Porcellato,

atleta paralimpica

E la partecipazione di Giovanni Malagò, presidente

Coni, e Luca Pancalli, presidente Cip, Raffaella

Masciadri, presidente commissione atleti Coni e

Paola Mora, presidente Coni Trento

Di CristinaFantoni ed Elisa Di Francisca

11

.00

PETRUCCI E POZZECCO

TIRO DA DUE

| Sala Depero |

Con Gianni Petrucci, presidente FIP,

e Gianmarco Pozzecco, coach Nazionale

Di Antonino Morici e AndreaTosi

12

.30

AVERE A CUORE IL CUORE

| Palazzo Geremia |

Con Daniele Andreini, Resp. U.O. Cardiologia

Universitaria IRCCS Galeazzi, e Serenella

Castelvecchio, Resp. Programma di Prevenzione

cardiovascolare IRCCS Policlinico San Donato

Di Luigi Ripamonti

In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

14

.00

ALTOBELLI, BERGOMI, CAUSIO,

COLLOVATI E CONTI

I RAGAZZI DELL’82

| Auditorium Santa Chiara |

Con i campioni del mondo 1982 Alessandro Altobelli,

Beppe Bergomi, Franco Causio, Fulvio Collovati,

Bruno Conti, e Cinzia Bearzot, figlia di Enzo Bearzot

Di Alberto Cerruti

14

.00

BERTOLINI, COLETTA E GUIDI

LA FERRARI A LE MANS

| Palazzo della Regione |

Con Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività

Sportive GT, e i piloti automobilistici Andrea Bertolini

e Alessandro Pier Guidi

Di Mario Salvini

14

.30

CRIPPA E STANO

NATI PER CORRERE

| Sala Depero |

Con Yeman Crippa, campione

europeo 10mila metri,

e Massimo Stano, campione

olimpico 20 km e mondiale

35 km di marcia

Di Andrea Buongiovanni

e AlbertoFaustini

15

.00

CLAUDIO RANIERI

IL LORD DEL CALCIO

| Teatro Sociale |

Con Claudio Ranieri, allenatore

Di Alessandro Vocalelli

15

.00

MOIOLI E VISINTIN

PIANETA SNOWBOARD

| Muse |

Con gli snowboarder Michela Moioli e Omar Visintin

Di Paolo Marabini

15

.00

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

Ho voluto la bicicletta

Con Davide Cassani

Lasciatemi perdere

Con Riccardo Pittis

15

.00

ANDREA LANFRI

TOCCARE IL CIELO CON TRE DITA

| Piazza Santa Maria Maggiore |

Con AndreaLanfri, arrampicatore

Di Simone Battaggia

Powered by LA SPORTIVA

16

.00

LA RIABILITAZIONE

DA REMOTO

| Palazzo Geremia |

Con Giorgia Villa, ginnasta, Luca Marin, Coordinatore

Area Riabilitativa Istituto di Cura Città di Pavia,

Luisella Pedrotti, Resp. U.O. Ortopedia – UNIPV

Istituto di Cura Città di Pavia

Di Luigi Ripamonti

In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

16

.30

BINOTTO E GIOVINAZZI

FORMULA ROSSA

| Palazzo della Regione |

Mattia Binotto, Managing Director Gestione Sportiva

e Team Principal Scuderia Ferrari,

e Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari

Di Gianluca Gasparini e Federica Masolin

17

.00

JURA, MYERS, MORSE, RIVA

E DJORDJEVIC

LA SQUADRA DEI SOGNI

| Palazzo della Regione |

Con le leggende del basket Chuck Jura, Carlton

Myers, Bob Morse, Antonello Riva e Sasha

Djordjevic

Di Davide Chinellato e AndreaTosi

17

.00

BARLAAM, FANTIN, GHIRETTI,

TERZI E VERNOLE

IL CIELO IN UNA VASCA

| Muse |

Con i nuotatori paralimpici Simone Barlaam,

AntonioFantin, Giulia Ghiretti, GiuliaTerzi

e Riccardo Vernole, coordinatore tecnico della

Nazionale italiana di nuoto paralimpico

Di Claudio Arrigoni

17

.00

DAN PETERSON

racconta Michael Jordan

| Cortile di Palazzo Thun |

18

.00

IVAN ZAYTSEV

LO ZAR

| Auditorium Santa Chiara |

Con Ivan Zaytsev, pallavolista

Di Gian Luca Pasini e AndreaZorzi

18

.00

CHIELLINI E MARCHISIO

BIANCO, NERO E AZZURRO

| Teatro Sociale |

Con Giorgio Chiellini, difensore Los Angeles FC,

e Claudio Marchisio, leggenda del calcio

Di Fabiana Della Valle e Antonino Morici

18

.30

WALTER VELTRONI

racconta Jilles Villeneuve

| Cortile di Palazzo Thun |

19

.00

KRZYSZTOF WIELICKI

QUANDO SCALARE ERA ESPLORARE

| Palazzo della Regione |

Con Krzysztof Wielicki, leggenda dell’alpinismo

Di AlessandroFilippini e Luca Calvi

19

.00

MARVIN VETTORI

THE ITALIAN DREAM

| Muse |

Con Marvin Vettori, fighter

Di Giulio Di Feo

19

.30

JÜRGEN KLINSMANN

DEUTSCHLAND ÜBER ALLES

| Sala Depero |

Con la leggenda del calcio Jürgen Klinsmann

Di Pierfrancesco Archetti

20

.30

FEDERICA PELLEGRINI

IL MIO STILE LIBERO

| Auditorium Santa Chiara |

Con Federica Pellegrini, leggenda del nuoto

Di Stefano Arcobelli e Cristina Fantoni

20

.30

NATIONS LEAGUE

ITALIA – INGHILTERRA

Zona Cesarini: Rai Radio 1 Live da Trento

| Piazza Duomo |

21

.00

GULLIT E SACCHI

GIOCO DI COPPA

| Teatro Sociale |

Con Ruud Gullit, leggenda del calcio

e Arrigo Sacchi, allenatore del Milan campione

d’Italia, d’Europa e

PARIS E SVINDAL

UNA VITA IN DISCESA LIBERA

| Auditorium Santa Chiara |

Con AkselLund Svindal, leggenda dello sci,

e Dominik Paris, sciatore

Di CristinaFantoni

9

.30

ALEX BELLINI

L’OCEANO DENTRO

| Muse |

Con Alex Bellini, esploratore, mental coach

e divulgatore ambientale

Di Luca Castaldini

9

.30

GAZZA CAFÈ

| Palazzo Benvenuti Caffè |

Con Pietro Sighel, atleta olimpico di short track

Di Barbara Pedrotti

Powered by GRUPPO CASSA CENTRALE

10

.00

SARA SIMEONI

DUE METRI SOPRA IL CIELO

| Palazzo della Regione |

Con Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca 1980

Di Andrea Buongiovanni

10

.00

KHARLAN E SAMELE

UN FIORETTO CONTRO LA GUERRA

| Palazzo Geremia |

Con Olga Kharlan e Gigi Samele, schermidori

Di Francesco Ceniti

10

.00

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

Il grande ripasso di calcio

Con La community di Chiamarsi Bomber

Non puoi fidarti di gente così

Con Arturo Bergamasco e Massimo Calandri

E adesso parlo io

Con Antonio Matarrese e Alberto Cerruti

10

.30

TOMMY CALDWELL

OLTRE IL LIMITE

| Teatro Sociale |

Con Tommy Caldwell, alpinista e arrampicatore

Di AlessandroFilippini e Luca Calvi

Powered by LA SPORTIVA

12

.00

BATISTUTA E ZANETTI

FORZA ARGENTINA

| Auditorium Santa Chiara |

Con le leggende del calcio argentino

Gabriel Omar Batistuta e JavierZanetti

Di Mimmo Cugini e Federica Lodi

12

.00

PIERLUIGI COLLINA

L’ARBITRO MONDIALE

| Sala Depero |

Con Pierluigi Collina, presidente Commissione

Arbitri Fifa

Di Fabio Licari

12

.00

GIOVANNI SOLDINI

FREE SOLO

| Muse |

Con Giovanni Soldini, velista

Di Luca Castaldini

12

.30

BOB BEAMON

IL SALTO PIÙ LUNGO

| Palazzo della Regione |

Con Bob Beamon, oro nel salto in lungo all’Olimpiade

di Città del Messico 1968

E la partecipazione di Livio Berruti, oro nei 200 metri

all’Olimpiade di Roma 1960, e Andrew Howe, velocista

e lunghista

Di Andrea Buongiovanni

12

.30

L’ALIMENTAZIONE DELLA

SPORTIVA

| Palazzo Geremia |

Con Elisa Di Francisca, leggenda della scherma, ed

Emanuela Russo, Dietista Marathon Center

Palazzo della Salute Wellness Clinic

Di Luigi Ripamonti

In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

14

.00

CAIRO, GRAVINA, CASINI,

AZZI E SACCHI

GLI STATI GENERALI

DEL CALCIO ITALIANO

| Teatro Sociale |

Con Urbano Cairo, presidente Torino Fc e Rcs

MediaGroup, Gabriele Gravina, presidente FIGC,

Lorenzo Casini, presidente Lega Serie A,

Stefano Azzi, Ceo for Italy Dazn Group,

e Arrigo Sacchi, allenatore leggenda del calcio

Di Andrea Di Caro

14

.00

SABATO SPORT

| Piazza Duomo |

Rai Radio 1 Live da Trento

14

.30

JEAN TODT

LA FORMULA DEL SUCCESSO

| Sala Depero |

Con Jean Todt, alla Ferrari dal 1993 al 2008 e inviato

Speciale dell’ONU per la sicurezza stradale

Di Daniele Dallera e Federica Masolin

14

.30

CAIRONI, CONTRAFATTO

SABATINI E MANU

IL SEGRETO DELLA VELOCITÀ

| Palazzo della Regione |

Con gli atleti paralimpici Martina Caironi, Monica

Contrafatto, Ambra Sabatini e Maxcell Amo Manu

Di Claudio Arrigoni

15

.00

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

Milanello, la casa del Diavolo

Con Peppe Di Stefano

Nel nome di Denis

Con Francesco Ceniti e Gianluca Di Marzio

Veloce come il vento

Con Fausto Desalu e Francesco Ceniti

I miei colpi di testa

Con Aldo Serena e Franco Vanni

15

.00

NADIR MAGUET

IL MAGO

| Piazza Santa Maria Maggiore |

Con Nadir Maguet, skyrunner

Di Simone Battaggia

Powered by LA SPORTIVA

15

.30

FALCAO E ZICO

IL BRASILE DEI FENOMENI

| Auditorium Santa Chiara |

Con le leggende del calcio Paulo Roberto Falcao e Zico

Di Alberto Cerruti

15

.30

BOBO VIERI & FRIENDS

TORNEO DI PADEL

| Piazza Fiera |

16

.00

LA MANO INFORTUNATA

| Palazzo Geremia |

Con Alessandra Chillemi, campionessa di

breakdance, Alessandro Velotto, pallanuotista,

e Loris Pegoli, Resp. Centro Mano Sportiva Zucchi

Wellness Clinic

Di Luigi Ripamonti

In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

16

.30

FONTANA E LOBELLO

LA REGINA DEL GHIACCIO

| Palazzo della Regione |

Con AriannaFontana, campionessa olimpica di short

track, e il suo allenatore AnthonyLobello

Di Andrea Buongiovanni

17

.00

L’ITALIA DEL CICLISMO

FUGHE MONDIALI

| Sala Depero |

Con le leggende del ciclismo Vittorio Adorni,

Moreno Argentin, Alessandro Ballan,

Ivan Basso, Paolo Bettini, Gianni Bugno,

MaurizioFondriest, Francesco Moser e Giuseppe Saronni

Di Pier Bergonzi

17

.00

FABIO GENOVESI

racconta Marco Pantani

| Cortile di Palazzo Thun |

17

.30

CAPELLO E CUCINELLI

CUCIRE IL GIOCO

| Teatro Sociale |

Con Fabio Capello, allenatore e commentatore tv,

e Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore

Di Gianni Valenti

18

.00

TONI KUKOĆ

L’AIRONE DI SPALATO

| Auditorium Santa Chiara |

Con Toni Kukoć, leggenda del basket

Di Davide Chinellato e Andrea Tosi

18

.30

PARDO, PICCININI

E TREVISANI

IL CALCIO LO RACCONTO COSÌ

| Muse |

Con i telecronisti Pierluigi Pardo,

Sandro Piccinini e RiccardoTrevisani

Di Aldo Grasso

18

.30

SANDRO VERONESI

racconta Michel Platini

| Cortile di Palazzo Thun |

19

.00

LO BIANCO, PICCININI

E TOGUT

IL MURO ROSA

| Sala Depero |

Con le leggende del volley Eleonora Lo Bianco,

Francesca Piccinini, Elisa Togut

Di Gian Luca Pasini e Rachele Sangiuliano

19

.00

DEL CHECCOLO,

DI FRANCISCA E VEROLI

COME PARLANO I CAMPIONI

| Palazzo Geremia |

Con Marco Del Checcolo, Ceo & Founder di DMTC

Sport, Elisa Di Francisca, campionessa di scherma,

e Alessandro Veroli

Di Matteo Dore

19

.30

BORTUZZO E MONTANO

I GRANDI FRATELLI

| Sala Depero |

Con Manuel Bortuzzo, nuotatore,

e Aldo Montano, schermidore

Di Ignazio Moser

20

.30

CLARENCE SEEDORF

IL MIO CALCIO LIBERO

| Teatro Sociale |

Con Clarence Seedorf, leggenda del calcio

Di G.B. Olivero

21

.00

PANATTA E BERTOLUCCI

UNA SQUADRA (DAL VIVO)

| Auditorium Santa Chiara |

Con le leggende del tennis

Paolo Bertolucci e Adriano Panatta

E con Sandro Veronesi, scrittore

Di Riccardo Crivelli e Cristina Fantoni

9

.30

BEBE VIO

LO SPORT IN UN ABBRACCIO

| Palazzo Geremia |

Con Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma,

e gli atleti di art4sport Riccardo Bagaini,

Lorenzo Marcantognini e Alessandro Sbuelz

E con la partecipazione di Gianluca Gazzoli,

conduttore radiofonico

Di Claudio Arrigoni

9

.30

GAZZA CAFÈ

| Palazzo Benvenuti Caffè |

Con Ruggero Tita, velista

Di Barbara Pedrotti

Powered by GRUPPO CASSA CENTRALE

10

.00

BRIGNONE E COMPAGNONI

L’ARTE DI SCIARE

| Auditorium Santa Chiara |

Con Federica Brignone, sciatrice,

e Deborah Compagnoni, leggenda dello sci

Di Cristina Fantoni

10

.00

HERVÈ BARMASSE

SULLE TRACCE DEL MITO

| Sala Depero |

Con Hervè Barmasse, alpinista

Di Luca Castaldini

10

.00

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

La rossa volante

Con Francesca Porcellato e Matteo Bursi

Respirazione e high performance

Con Arianna Errigo e Mike Maric

Fuori dalla mischia

Con Maxime Mbandà

E con la partecipazione di Franco Ianeselli,

sindaco di Trento

11

.00

JORGE LORENZO

MOTO GP DA MITO

| Teatro Sociale |

Con Jorge Lorenzo, leggenda della Moto GP

Di Paolo Ianieri e Barbara Pedrotti

11

.00

MARCO MALVALDI

racconta Il ping pong

| Cortile di Palazzo Thun |

12

.00

A VOI LA LINEA

RAI RADIO 1 RACCONTA IL CICLISMO

| Piazza Duomo |

Con Manuel Codigoni, Cristiano Piccinelli,

Massimo Ghirotto e SilvioMartinello

Conduce Filippo Corsini

12

.00

CHIMENTI, MONTALI E ROCCA

RYDER CUP: IL GOLF PIÙ BELLO CHE C’È

| Muse |

Con Franco Chimenti, presidente Federazione Italiana

Golf, Gian Paolo Montali, direttore generale Ryder Cup

2023, e Costantino Rocca, leggenda del golf

Di Matteo Dore

12

.30

CECCON, MARTINENGHI

E PILATO

ACQUA AZZURRA

| Auditorium Santa Chiara |

Con i nuotatori Thomas Ceccon,

Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato

Di Stefano Arcobelli e Massimiliano Rosolino

Powered by UNIPOLSAI

12

.30

FILIPPO TORTU

VADO A 200

| Sala Depero |

Con Filippo Tortu, velocista

Di Andrea Buongiovanni

12

.30

CAMPAGNA, FELUGO E PIZZO

PRO RECCO E SETTEBELLO:

ORGOGLIO ITALIANO

| Palazzo della Regione |

Con Sandro Campagna, c.t. del Settebello, Maurizio

Felugo, presidente Pro Recco ed Eraldo Pizzo,

vicepresidente Pro Recco

Di Franco Arturi e Franco Carrella

12

.30

MEGLIO PREVENIRE

CHE CURARE

| Palazzo Geremia |

Con Francesca Dallapè, leggenda dei tuffi

e Michela Galizzi, Coordinatrice fisioterapia Punti RAF

First Clinic IRCCS Ospedale San Raffaele

Di Cristina Marrone

In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

14

.00

PAOLO MALDINI

MILAN CAMPIONE

| Teatro Sociale |

Con Paolo Maldini, direttore area tecnica Milan

Di Luca Bianchin e Gianni Valenti

14

.00

MICHAEL PICCOLRUAZ

SCALARE OLIMPIA

| Piazza Santa Maria Maggiore |

Con Michael Piccolruaz, arrampicatore

Di Simone Battaggia

Powered by LA SPORTIVA

14

.30

ALEX SCHWAZER

LA MARCIA PIÙ DIFFICILE

| Palazzo della Regione |

Con Alex Schwazer, oro nella 50 km di marcia

a Pechino 2008

Di Franco Arturi

15

.00

VINCENZO NIBALI

IO SONO LO SQUALO

| Auditorium Santa Chiara |

Con Vincenzo Nibali, leggenda del ciclismo

Di Antonino Morici e Ciro Scognamiglio

15

.00

LIBRI DI SPORT

| Piazza Duomo |

Lo sport è ancora un gioco

Con Paolo Crepaz

La partita della parità

Con Lucia Castelli e AlessiaTuselli

Foil

Con RuggeroTita

15

.00

ALDO CAZZULLO

racconta Rafa Nadal

| Cortile di Palazzo Thun |

15

.30

CARNEVALI, BUSARDÒ,

GIUFFRIDA E PASTORELLO

I SEGRETI DEL CALCIOMERCATO

| Muse |

Con Giovanni Carnevali, a.d. Sassuolo,

e gli agenti Paolo Busardò, Valerio Giuffrida

e Federico Pastorello

Di Stefano Agresti

16

.00

GREGORETTI E LANZARETTI

SENZA CONFINI

| Palazzo Geremia |

Con Stefano Gregoretti, ultrarunner e Dino

Lanzaretti, viaggiatore estremo

Di Silvia Guerriero

16

.30

CAPUOZZO E LAMARO

IL NUOVO RUGBY AZZURRO

| Palazzo della Regione |

Con i rugbisti Ange Capuozzo

e MicheleLamaro

Di Simone Battaggia

17

.00

GOGGIA E VONN

ALTA VELOCITÀ

| Teatro Sociale |

Con Sofia Goggia, sciatrice

e Lindsey Vonn, leggenda dello sci

Di Massimo Gramellini

17

.30

BEBE INTERVISTA

CASTROGIOVANNI

(E VICEVERSA)

| Auditorium Santa Chiara |

Con Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma, e Martin Castrogiovanni, leggenda del rugby