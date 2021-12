Trento, chiesto l’allestimento di un presepe in Consiglio comunale

mercoledì, 22 dicembre 2021

Trento – Ordine del giorno sull’allestimento di un presepe presso la sede del Consiglio comunale di Trento del gruppo Fratelli d’Italia-An, con i consiglieri Giuseppe Urbani, Cristian Zanetti e Daniele Demattè.

“La tradizione del presepe nasce nel 1223 grazie a San Francesco d’Assisi e che da quel momento è entrata nelle case di tutti; la rappresentazione della Natività, è stata sempre interpretata come un messaggio di Pace, di solidarietà, di accoglienza e di amore tra i Popoli, prescindendo dal credo religioso e non a caso ad Assisi, periodicamente si ritrovano i rappresentanti di tutte le Religioni per ricordare il messaggio di San Francesco”, scrivono i tre consiglieri comunali.

“Anche il Consiglio comunale deve essere visto come un luogo di confronto tra persone che hanno idee diverse, la presenza del Presepe potrebbe sottolineare che certi valori sono irrinunciabili per tutti – chiedono i tre consiglieri comunali al sindaco e alla Giunta comunale – di realizzare, in occasione delle prossime future ricorrenze natalizie, un presepe da posizionare nelle vicinanze della sede del Consiglio (la Sala del Biliardo potrebbe essere il luogo ideale)”