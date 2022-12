Treno deragliato, stazione di Iseo sotto sequestro: autobus sostitutivi per i pendolari

lunedì, 12 dicembre 2022

Iseo – Non solo il tratto di linea interessato dal deragliamento del treno avvenuto sabato pomeriggio, fortunatamente senza feriti.

Ora anche la stazione di Iseo (Brescia) è stata posta interamente sotto sequestro: il provvedimento è stato disposto a seguito dei rilievi della polizia giudiziaria: il blocco dello scalo rappresenta ora un grave problema per i pendolari, che impiegheranno autobus sostitutivi non solo in direzione Brescia ma anche in direzione di Edolo. Il nuovo blocco interessa 5 km di linea e si estende anche alle stazioni di Provaglio e Timoline di Corte Franca.