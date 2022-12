Iseo, sotto sequestro l’area del deragliamento del treno

domenica, 11 dicembre 2022

Iseo (Brescia) – Sul deragliamento del treno a Iseo (Brescia), la Procura di Brescia ha disposto il sequestro dell’area in cui è avvenuto lo svio del treno 969 ieri pomeriggio. Non si sono registrati feriti tra le persone a bordo. A conclusione dei sopralluoghi della magistratura, Trenord valuterà i tempi per il ripristino della linea ferroviaria.

Proseguono i disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Edolo-Breno-Iseo-Brescia, a Niardo (Brescia) la linea è interrotta dal 28 luglio scorso per la colata detritica, mentre da ieri è interrotta a Iseo. Il servizio al momento è garantito con bus sostitutivi nella tratta interrotta da Borgonato a Iseo mentre il servizio suburbano ferroviario è garantito nella tratta Brescia – Borgonato. Per quanto riguarda la tratta Iseo-Edolo rimane attivo il servizio.