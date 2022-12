Treno deraglia alla stazione di Iseo, 17 persone sotto shock

sabato, 10 dicembre 2022

Iseo (Brescia) – Treno deraglia, 17 persone contuse. Alle 16:45 a Iseo (Brescia) il treno Trenord 969 partito da Sale Marasino (Brescia) e diretto a Brescia, immediatamente dopo la stazione ferroviaria ivi ubicata, deragliava vedendo la fuoriuscita dei due binari di coda dopo uno scambio.

Sul treno al momento del fatto erano presenti 30 passeggeri circa, 17 dei quali lamentavano contusioni dovute all’accaduto. Nessuno è stato trasportato in ospedale. Il treno 969, partito da Breno 15:25 e con arrivo a Brescia alle 17:03, è deragliato mentre usciva a bassa velocità dalla stazione di Iseo in direzione Brescia.

VIDEO



Le cause sono in accertamento da parte dei carabinieri del comando provinciale e della locale Stazione. Sul posto, oltre ai militari, i sanitari 118 e i tecnici di Trenord. Questa notte i tecnici saranno a lavoro per rimuovere il treno e ripristinare la linea. La linea ferroviaria è interrotta.