Stagione estiva: +15% presenze sugli impianti di Borno

venerdì, 2 settembre 2022

Borno – La stagione verde è un concentrato di successi: per Borno Ski Area l’estate che si sta per chiudere ha segnato un +15% nelle presenze rispetto allo scorso anno. Un risultato che va letto sotto più aspetti: anzitutto quello dei numeri (gli accessi hanno superato abbondantemente le 11mila unità) specie se si considera che “la stagione verde è più corta –ha spiegato Demis Zendra, amministratore delegato della società Borno Ski area – e per questo i numeri che abbiamo registrato danno una soddisfazione ancora maggiore”. Come tutta la montagna, anche la nostra è stata pacificamente invasa da bambini, ragazzi, biker e amanti della natura: “qui, grazie anche ai tanti investimenti fatti per renderla sempre più accattivante, hanno trovato quel che oggi cerca chi va in montagna: relax ma anche esperienze da vivere per famiglie e giovani”.

Sono un esempio i successi registrati dalle attività pensate per riempire la giornata sulla nostra montagna, alla scoperta della natura: “dal percorso degli scoiattoli al disk golf, dall’Energy tube alla Kids bike area realizzata in collaborazione con l’associazione BornOnEbike. Sono tutte attività che hanno fatto centro e ripagato lo sforzo di creare un’estate per tutti”. Partecipatissimi anche gli eventi al Barissimo dove l’area accoglienza è diventata un luogo di ritrovo per grandi e piccoli: “abbiamo cercato di proporre un calendario spalmato su tutta l’estate, con musica, favole a merenda per i bambini e feste dedicate al loro. La risposta è stata ottima”, osserva Zendra. Con settembre cala il sipario estivo e si apre quello delle manutenzioni in vista dell’inverno “che resta la nostra stagione di riferimento – chiude Zendra -, anche se, una volta di più, l’estate ci ha dimostrato che stiamo andando nella direzione giusta. Destagionalizzare per far vivere sempre di più il nostro comprensorio è la chiave di lettura del presente e del futuro”.

Gli impianti resteranno aperti fino a domenica 4 settembre, poi chiuderanno per le manutenzioni in vista dell’inverno. Il rifugio invece sarà aperto tutto il mese di settembre nei weekend e raggiungibile a piedi o in bicicletta.