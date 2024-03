Sondrio, un nuovo Punto Salute FNP CISL

martedì, 5 marzo 2024

Sondrio – La Cisl Sondrio unitamente alla FNP Cisl Sondrio hanno deciso di istituire sul territorio provinciale un nuovo servizio denominato Punto Salute.

Il nuovo sportello sindacale sarà ubicato a Sondrio al piano primo di via Bonfadini n. 1 e sarà operativo a partire dal giorno 07 marzo 2024 due volte a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

“Purtroppo i limiti del servizio sanitario pubblico sono oramai evidenti a tutti, soprattutto nel nostro territorio, siamo convinti che questa situazione che, a nostro avviso, non è destinata a migliorare, possa creare in futuro difficoltà e problematiche ancora maggiori e che il Punto Salute possa diventare un punto di informazione e di riferimento”, commenta la CISL.

Inizialmente questo servizio riguarderà esclusivamente gli iscritti Cisl e sarà centrato sui tempi di attesa per esami, visite e ricoveri, sulle eventuali problematiche legate all’ambito territoriale di garanzia, sulle esenzioni dei ticket sanitari e sull’eventuale blocco delle agende di prenotazione.

Il nuovo servizio sarà così strutturato:

“L’iscritto Cisl che avrà necessità di contattare il Punto Salute perché è incorso in un disservizio o un ritardo organizzativo all’accesso alle cure che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ad ognuno di noi, si rivolgerà ai nostri uffici territoriali, sarà messo in contatto con i referenti del Punto Salute sui territori i quali raccoglieranno le segnalazione valutando se l’accaduto rientra nelle competenze del Punto Salute, acquisiranno le prove per documentare l’accaduto ed invieranno il tutto all’Ufficio di Sondrio dove gli addetti, seguendo la procedura e la modulistica predisposta dal Dipartimento Welfare Cisl Lombardia, istruiranno la pratica interagendo con l’Autorità Sanitaria Provinciale e le strutture sanitarie di riferimento. Si sperimenterà per alcuni mesi il nuovo sportello sindacale e si valuterà se renderlo itinerante nei vari territori o renderlo operativo in modo fisso nei territori stessi”.