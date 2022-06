Sicurezza sul lago d’Iseo: intesa tra dieci associazioni

giovedì, 9 giugno 2022

Sarnico – Sicurezza sul Lago d’Iseo: stipulato l’accordo tra Autorità di Bacino e Protezione Civile provinciale di Brescia e Bergamo. Coinvolte 10 associazioni di volontariato che fino a settembre pattuglieranno le sponde del Sebino e organizzeranno momenti di formazione ed informazione per bagnanti e turisti.

Dopo avere sottoscritto un accordo con la Guardia Costiera Ausiliaria, l’associazione Camunia Soccorso e la Croce Rossa Italiana – OPSA Bergamo, l’Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro ha firmato un protocollo d’intesa con le due provincie – Brescia e Bergamo – ed in modo particolare con i referenti per il settore della protezione civile, Giovanmaria Tognazzi e Luigi Assolari, al fine di coinvolgere dieci associazioni di volontariato locale nel controllo della sicurezza sul Sebino nel corso della prossima stagione estiva.

“Anche quest’anno siamo riusciti a coinvolgere le due provincie – ha confermato il direttore di Autorità di Bacino, Gloria Rolfi – nella sottoscrizione dello specifico protocollo d’intesa per la sicurezza e le attività di prevenzione sul lago. Il budget disponibile sul progetto è di 20mila Euro”. “Le dieci associazioni – ha continuato il direttore – presteranno servizio già dal prossimo fine settimana e fino alla metà del mese di settembre, oltre alle giornate festive infrasettimanali, secondo un calendario definito e sottoscritto da tutti i partecipanti”.

Si occuperanno di soccorso e vigilanza, di prevenzione e di formazione: utilizzeranno i propri mezzi associativi e proporranno momenti di coinvolgimento dei bagnanti e dei turisti, al fine di aumentare la conoscenza delle diverse criticità dell’ambiente acquatico lacustre.

Parallelamente, le pattuglie della Polizia Provinciale – che fino alla scorsa estate coordinavano le diverse associazioni – continueranno a prestare servizio sull’intera area del Lago d’Iseo.

L’elenco delle associazioni coinvolte.

PROVINCIA DI BRESCIA: Gruppo Intercomunale del Sebino Bresciano, Gruppo Sub MonteIsola, Gruppo Soccorso Sebino, Gruppo Sommozzatori Iseo Onlus, Volontari Protezione Civile Sommozzatori di Capriolo, Gruppo Comunale di Palazzolo sull’Oglio.

Nucleo Sommozzatori di Treviglio, Protezione Civile Sommozzatori FIPS Bergamo, ANC sezione “Caduti di Nassiiriya” nucleo di volontariato e Protezione Civile, associazione squadra italiana cani salvataggio – SICS – Seriate.