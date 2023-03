Sezione valtellinese degli alpini, il programma delle celebrazioni del Centenario

martedì, 21 marzo 2023

Sondrio – La Sezione Valtellinese dell’Associazione Nazionale Alpini nel prossimo mese di aprile celebrerà il centenario della propria fondazione. La sezione ha definito il programma con una serie di appuntamenti nel capoluogo.

Da Martedì 10 a domenica 16 aprile 2023

Palazzo Pretorio apertura ore 10-12 e 16-18

Mostra Fotografica Centenario della Valtellinese

Venerdì 14 aprile

Salesiani Sala don Chiari ore 21

Spettacolo Teatrale Sognando il passato

Sabato 15 aprile

Piazza Garibaldi ore 15

Esibizione Fanfara Sezionale Valtellinese

Piazza Garibaldi ore 16.45

Passaggio della stecca dai Gruppi della Valmalenco al Gruppo di Sondrio

Sacrario Parco delle Rimembranze ore 17.30

Santa Messa

Teatro Sociale ore 20.45

Concerto Coro CAI Sondrio e Coro Nivalis Chiavenna

Domenica 16 aprile 2023

Piazza Garibaldi ore 9

Ammassamento

Onori

Alzabandiera

Allocuzioni

Sfilata

Sosta in Piazza Valgoi per deposizione corona

Ripresa sfilata per le vie cittadine

Piazza Garibaldi a fine sfilata

Passaggio stecca dal Gruppo di Sondrio al Gruppo di Livigno per Raduno sezionale 2023

a seguire, in Oratorio Sacro Cuore

Rancio