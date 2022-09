Servizio Civile Universale, disponibile un posto alle Torbiere del Sebino

mercoledì, 14 settembre 2022

Provaglio d’Iseo – La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino aderisce al progetto di Servizio Civile Universale in collaborazione con Area Parchi di Regione Lombardia, selezionando una figura che sarà inserita nello staff dell’Ente per un anno.

Il progetto di quest’anno, “AttivaMI: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e sviluppo”, ha come obiettivo quello di fornire un’educazione ambientale di qualità, equa ed inclusiva, di promuovere e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

Durante i 12 mesi di servizio, svolti all’interno di un team giovane e dinamico, le attività che verranno svolte sono molto variegate e coinvolgono temi come la comunicazione – online e offline con creazione di contenuti, organizzazione di workshop e visite guidate – ma anche interventi sul territorio – supporto nei monitoraggi, informazione ed accoglienza dei visitatori. Oltre a queste attività il volontario sarà coinvolto nelle attività dell’ufficio amministrativo, con l’obiettivo di fare conoscere la realtà della pubblica amministrazione.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità on line attraverso la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it), in cui è possibile autenticarsi tramite SPID o apposite credenziali. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 30 Settembre 2022.

Per maggiori informazioni visita il sito www.torbieresebino.it oppure scrivi a info@torbiere.it