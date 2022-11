Riva del Garda, nasce il Club delle Eccellenze di Spiaggia Olivi

martedì, 22 novembre 2022

Riva del Garda – Dare spazio al mondo dell’imprenditoria trentina mettendo a disposizione una sede per eventi di grande valore per posizione, fascino e storia, dove poter sviluppare nuove occasioni di incontro e iniziative di networking: nasce con questo obiettivo il Club delle Eccellenze di Spiaggia Olivi promosso da Riva del Garda Fierecongressi, che riunisce imprese e associazioni del territorio rendendole protagoniste di un calendario di nuovi eventi nell’esclusiva cornice offerta dalla location. Foto @Jacopo Salvi.

L’iniziativa è stata lanciata ufficialmente questa sera in occasione di un appuntamento organizzato proprio a Spiaggia Olivi, che ha visto la partecipazione circa 150 invitati tra rappresentanti di imprese, autorità istituzionali e giornalisti. L’evento ha segnato un importante ulteriore passo avanti a fìavore del progetto sviluppato da Riva del Garda Fierecongressi per rilanciare lo storico complesso come sede per eventi.

“Ogni anno ospitiamo nelle nostre strutture eventi di società medico-scientifiche, congressi e manifestazioni nazionali ed internazionali, così come meeting di aziende che provengono da tutta Italia e non solo, ma con questo nuovo progetto puntiamo a fare ancora di più per essere punto di riferimento e di sviluppo per le imprese locali. Qui, nel meraviglioso spazio di Spiaggia Olivi, c’è l’esclusività che ha reso unici nel mondo non solo Riva del Garda e il Trentino, ma anche le imprese che vi operano – ha introdotto Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, nel corso della serata. “Il progetto del Club mette insieme una rete di eccellenze che renderà Spiaggia Olivi un luogo di incontro in cui esaltare le qualità e i valori economici, sociali e culturali più significativi del territorio. Attraverso l’utilizzo di questo spazio per i loro eventi, le imprese potranno accrescere le loro relazioni strategiche e commerciali facendosi al contempo parte attiva nel processo di valorizzazione di questo patrimonio storico e architettonico. In previsione, grazie agli eventi che le imprese del Club organizzeranno nel 2023, Spiaggia Olivi raddoppierà le giornate di occupazione dei suoi spazi, rispetto a un già positivo risultato ottenuto in questo 2022, che ha visto accogliere oltre 50 eventi per un totale di 85 giornate di occupazione della location. Un ringraziamento va quindi a tutte le realtà che hanno già scelto di far parte di questo progetto”.

Sono 30 le prime aziende e associazioni aderenti al Club delle Eccellenze e afferenti a molteplici ambiti e settori, tra alimentare, vinicolo, bancario, assicurativo, logistico, passando per le realtà specializzate in allestimenti e arredamenti, servizi territoriali e turistici, media e audio-video: Agraria Riva Del Garda, Alto Garda Servizi, Alpilegno, Aquafil, Arcese, Azienda Agricola Troticoltura Armanini, Cassa Rurale Alto Garda Rovereto, Coop Consumatori Alto Garda, Dana, Del Fabbro, Distilleria Marzadro, Elimp, Fondazione Caritro, Fotoshoe, Fraglia della Vela Riva, Garda Dolomiti, GPI, Graffiti, Gruppo Mezzacorona, Iiriti, Lallier Champagne, Martinelli e Co 1959, Metalsistem, On The Go, Planet Bevande, Pregis, Radio Italia, Reale Mutua Assicurazioni, Terme Di Comano.

Durante la serata condotta dalla giornalista Maria Concetta Mattei, sono state illustrate le iniziative future delineate nell’ambito del progetto: i membri del Club potranno usufruire di Spiaggia Olivi per organizzare i propri eventi avvalendosi del supporto organizzativo dello staff di Riva del Garda Fierecongressi e potranno accedere alla rete di saperi, collaborazioni e partnership nazionali e internazionali coltivata dal polo fieristico-congressuale per creare e sperimentare esclusive occasioni di scambio, conoscenza e condivisione. In particolare, sono già previsti nel 2023 quattro appuntamenti tematici dedicati alle aziende del Club e non solo, incentrati su risorse umane, innovazione, sostenibilità, e comunicazione. A condurli, esperti relatori d’eccezione come Sebastiano Zanolli, Alberto Mattiello, Carlo Petrini, Luca Barbieri.

Grazie inoltre alla consolidata sinergia tra Riva del Garda Fierecongressi e l’Università di Scienze Enogastronomiche di Pollenzo, a Spiaggia Olivi potranno essere ripresi e organizzati in via eccezionale i format di team-building che Banca del Vino con la collaborazione del Pollenzo Food Lab propone nella sede piemontese.

“Da quando nel 2020 abbiamo assunto la gestione di Spiaggia Olivi, pur dovendo fare i conti con diverse fasi di stop imposte dalla pandemia, siamo riusciti a dare vita a una nuova serie di eventi legati all’attività fieristica e congressuale e, collaborando con il Comune di Riva del Garda e le associazioni locali, sono state messe in campo speciali iniziative culturali e di intrattenimento” – ha aggiunto Alessandra Albarelli (video), Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. “Spiaggia Olivi ha potuto così riaccendere le luci e tornare a vivere nello splendido contesto in cui è inserita, ritrovando la sua identità originaria. L’alto valore dell’edificio e la sua restituzione alla funzione di location per eventi sono infatti i cardini su cui questo luogo è rinato ed è quindi una grande soddisfazione per noi aver dato vita a un nuovo progetto che si fonda su questi presupposti come il Club delle Eccellenze, che rappresenta un nuovo inizio e che contribuirà a consolidare ulteriormente la relazione indissolubile di Spiaggia Olivi con il territorio”.