Riva del Garda, la grande festa del Corpo dei vigili del fuoco

mercoledì, 22 giugno 2022

Riva del Garda – Quella di domenica scorsa è una giornata che i volontari dei Corpo vigili del fuoco di Riva del Garda aspettavano da tre anni, quando fu organizzato nel 2019 l’ultimo pranzo annuale. Foto @VVF Riva del Garda.

Il classico momento, che dal 2010 si svolge direttamente presso la caserma di viale Rovereto, ha richiamato oltre 200 persone tra i vigili e le loro famiglie ed è stata una giornata di festa dove sono arrivati i ringraziamenti dalle numerose autorità presenti per la preziosa attività di soccorso a cui ogni giorno il Corpo è chiamato a rispondere.

Il comandante Graziano Boroni ha riportato l’importante crescita di organico che si è registrata negli ultimi anni: i vigili in servizio attivo sono 72, di cui 6 di complemento; il gruppo allievi conta 20 giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni; inoltre sono 17 i Vigili tra onorari e sostenitori, per un totale di 109 persone. Per quanto riguarda gli interventi da inizio 2022 ne sono stati svolti 430 per 5000 ore/vigile. Basandosi sul trend degli anni scorsi, con le chiamate garantite anche nei comuni di Nago Torbole e Limone sul Garda, si prevede di arrivare a 1200 interventi per la fine dell’anno.

Tra le numerose autorità sono intervenuti l’onorevole Diego Binelli e l’assessore provinciale Mattia Gottardi, inoltre tra i sindaci del territorio erano presenti: Cristina Santi (Riva del Garda), Gianni Morandi (Nago-Torbole), Alessandro Betta (Arco) e Antonio Martinelli (Limone sul Garda). Hanno presenziato anche le varie realtà che collaborano col Corpo rivano tra cui le Forze dell’ordine e numerose associazioni locali.