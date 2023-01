Ricco programma per Riva del Garda Fierecongressi, il presidente Pellegrini: “Un 2023 di grandi iniziative”

mercoledì, 25 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – Un ricco programma 2023 per Riva del Garda Fierecongressi. Dopo aver ospitato la prima manifestazione dell’anno nel quartiere fieristico di Riva del Garda – Expo Riva Schuh & Gardabags – sono in arrivo numerose novità, legate in particolare agli eventi in nuova location – Itas Forum Trento – che amplierà l’offerta già presente nell’Alto Garda. La venue è di proprietà della compagnia assicurativa trentina Itas Mutua che ne ha affidato la gestione al Riva del Garda Fierecongressi. La struttura si presta ad accogliere eventi aziendali quali meeting, convention e cene.

VIDEO



“Sarà un 2023 di grandi iniziative – spiega Roberto Pellegrini (nel video), presidente di Riva del Garda Fierecongressi – che ci proietta anche in nuovi contesti dove punteremo a organizzare e valorizzare le eccellenze del territorio”.

L’obiettivo è dare spazio al mondo dell’imprenditoria trentina e in quest’ottica si inserisce a Riva del Garda il Club delle Eccellenze di Spiaggia Olivi che riunisce imprese e associazioni del territorio rendendole protagoniste di un calendario di nuovi eventi nell’esclusiva cornice (foto @Jacopo Salvi). Inoltre tra maggio e giugno saranno proposti e avviati nuove rassegne di grande richiamo per il pubblico.