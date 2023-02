Psicologia: 5 vantaggi di una terapia online

lunedì, 20 febbraio 2023

L’innovazione digitale si sta diffondendo in vari settori, anche nell’ambito della cura per il benessere mentale ed è per questo motivo che la terapia online è diventata una valida alternativa alle sedute in studio. Avere una connessione internet, un computer o uno smartphone è sufficiente per potersi collegare con lo psicologo e allo stesso tempo trovarsi in un ambiente confortevole che infonde sicurezza. È un’importante evoluzione che consente agli psicologi di offrire supporto a persone che difficilmente potrebbero usufruirne per la distanza dello studio dal domicilio o dal luogo di residenza.

Professionalità degli psicologi verificata

La piattaforma che fornisce i servizi di terapia online effettua una verifica sulla professionalità degli psicologi. Serenis è un centro medico autorizzato dall’ATS di Milano che seleziona in tre fasi i terapeuti specializzati in un approccio cognitivo comportamentale, psicoanalitico, sistemico-relazionale. Tramite questo servizio si occupa del trattamento di disturbi dovuti ad esempio all’ansia, alla depressione, al lutto oltre a fornire supporto per la crescita personale, al fine di sviluppare al meglio le potenzialità dell’individuo.

Risparmio in termini di tempo e denaro

Il contatto con il terapeuta non è vincolato a un luogo fisico, quindi non ci sono i costi legati allo spostamento sia all’andata sia al ritorno dallo studio dello psicologo. Il tempo da dedicare al viaggio può essere impiegato per altri impegni lavorativi e familiari. È un servizio accessibile a tutti, soprattutto alle persone che abitano in zone in cui non c’è la possibilità di usufruirne. La scelta del terapeuta potrebbe richiedere tempo e alcuni tentativi, mentre è agevolata, sulla piattaforma online, da una preselezione in base ai bisogni del paziente per abbinare lo psicoterapeuta idoneo. La continuità della terapia è garantita se ci sono dei cambiamenti di domicilio o di residenza ed è possibile svolgere una o più sedute in luoghi differenti, ad esempio durante viaggi di lavoro.

Flessibilità per gli appuntamenti

È più facile fissare un appuntamento per la seduta, in quanto non devono essere stabiliti gli spostamenti e l’organizzazione degli impegni lavorativi e familiari per recarsi allo studio dello psicologo. La seduta avviene in videochiamata e si può decidere per una fascia oraria dopo le ore lavorative. Se si vuole rimandare una seduta, non diventa una fatica riprogrammare tutti gli impegni per il prossimo appuntamento disponibile ma è sufficiente decidere la fascia oraria e il giorno per un’altra videochiamata con il terapeuta.

Zona di comfort

Il luogo da cui si connette il paziente è a sua scelta, quindi è il posto in cui si trova la sua zona di comfort, dove è più a suo agio. È il modo migliore per potersi aprire sulla sua situazione con il terapeuta, nonostante la capacità di ascolto, empatia e la professionalità di quest’ultimo. Uscire dalla zona di comfort per recarsi allo studio, attendere in sala d’aspetto e confrontarsi per la prima volta con una persona può essere di ostacolo alla decisione di chiedere supporto per il proprio benessere mentale. La terapia online supera questa barriera per entrare in contatto con il paziente e offrire un servizio di qualità con psicologi specializzati in differenti approcci, trovando il più idoneo alle sue esigenze.

Costi per la terapia

La scelta di intraprendere un percorso per il miglioramento del benessere mentale deve tener conto dei costi a lungo termine, in quanto potrebbero essere necessarie più sedute nel tempo. Il costo fisso delle sedute online e il fatto di non dover effettuare degli spostamenti sono elementi che permettono di stabilire il costo totale della terapia. Il bonus psicologo può essere richiesto da tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo, come indicato dal sito INPS. È utilizzabile per le sedute online con i terapeuti che hanno deciso di aderire al bonus.