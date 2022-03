Prowinter Season Finale 2022: l’incontro a Fiera Bolzano

mercoledì, 2 marzo 2022

Bolzano – È ancora un periodo di cambiamenti e, adattandosi al nuovo scenario produttivo, Prowinter 2022 si trasforma in Prowinter Season Finale 2022: un evento di una sola giornata – il 14 aprile – dedicata a incontri tematici e alle consuete premiazioni di club e federazioni, per poi dare il via ai festeggiamenti di fine stagione.

“Ci sarebbe piaciuto tornare in grande stile con una tre giorni indimenticabile, ma il protrarsi dei ritardi sulla catena di approvvigionamento ci ha costretto a ridurre, per quest’anno, la durata dell’evento – commenta Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano – Allo stesso tempo abbiamo ritenuto importante conservare un momento di incontro di tutto il settore neve, confermando così la volontà di Prowinter di essere la piattaforma di riferimento del comparto”.

L’agenda di Prowinter Season Finale propone una giornata ricca di eventi: rimane confermato il convegno per i gestori delle funivie altoatesine e tirolesi, così come lo Ski Rental Summit che tirerà le fila di una stagione particolare anche per il settore del noleggio sci.

Non meno importanti le cerimonie di premiazione della FISI, dei Maestri di Sci e Snowboarder dell’Alto Adige, e del Gruppo Sportivo dei Carabinieri.

Non mancherà infine una piccola area espositiva per le aziende che vorranno portare a Prowinter Season Finale alcuni prodotti della prossima stagione. Chiuderanno la giornata i giovani talenti premiati da Energiapura Children Series e un aperitivo con dj set.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che attenderanno i visitatori giovedì 14 aprile 2022 nel nuovo FieraMesse H1 Eventspace e nel MEC Meeting & Event Center Südtirol-Alto Adige.

Prowinter Season Finale sarà dunque l’occasione per concludere insieme questa stagione, ma Fiera Bolzano è già proiettata al futuro: «Prowinter 2023 è al centro delle discussioni con espositori, aziende e noleggiatori, e si prospettano grandi novità» conclude Mur.

Ulteriori informazioni: www.fieramesse.com/prowinter