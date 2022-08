Fiera di Primiero ha ospitato la quarta Red Carpet Collection

venerdì, 26 agosto 2022

Primiero – Si è svolta la quarta Red Carpet Collection, l’atteso appuntamento con la moda nelle vie del centro storico di Fiera di Primiero (Trento) con protagonisti i commercianti del centro. Una sfilata diventata da diversi anni un appuntamento fisso dell’estate ai piedi delle Pale di San Martino, annullata nelle due precedenti edizioni a causa della pandemia.

In una folta cornice di pubblico, favorita dai tanti turisti presenti sul territorio, la Collection ha vissuto due diversi momenti moda.

La prima sfilata in mattinata con la partecipazione dei negozi del centro della parte alta: Le Petite Bijoux, Gubert Sport, Profumeria Pollini, Night & Day, Gaio Sport e Naty… per l’intimo; la seconda invece nel pomeriggio, con protagonisti i capi moda di Bellotto, Bancher, Night & Day, Chiaro Scuro e Blue Angel.

Alla Collection, oltre alla presentatrice e regista dell’evento Sonia Leonardi dell’agenzia Soleo Show, hanno partecipato in qualità di modelle anche diverse finaliste del Concorso Nazionale Miss Italia tra cui Michelle De Pinto, eletta miss Miluna a fiera di Primiero nella prima finale regionale svoltasi il 4 agosto e diventata poi Miss Trentino Alto Adige.

Grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento ha espresso il Presidente del comitato “Fiera Insieme” Antonio Stompanato che ha sottolineato come “sia stato molto importante poter organizzare questo Red Carpet, un evento che a Fiera di Primiero mancava da qualche anno a causa della pandemia. Ringrazio di cuore i membri del direttivo “Fiera Insieme” e i negozi che hanno sfilato per l’ottimo lavoro svolto. La Collection è un appuntamento molto apprezzato dai turisti e riuscire a realizzarla nel bellissimo centro storico di Fiera di Primiero la valorizza ulteriormente, anche a fronte di qualche piccolo disagio, comunque limitato nel tempo. Confidiamo che questa edizione sia un punto di ripartenza che ci permetta di rendere nuovamente la Collection un appuntamento fisso dell’estate a Primiero”.