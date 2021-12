Parzanica, sospesa l’attività estrattiva sul Monte Saresano

giovedì, 23 dicembre 2021

Parzanica – Regione Lombardia ha disposto la sospensione – da oggi – del brillamento delle mine sul monte Saresano. L’estrazione della marna da parte dell’Italsacci non potrà proseguire nella miniera Cà Bianca, in territorio di Parzanica (Bergamo) fino a nuovo provvedimento.

La comunicazione del Pirellone al cementificio Italsacci, agli amministratori locali e alle forze dell’ordine è stata letta in consiglio comunale dal sindaco di Parzanica, Battista Cristinelli. La decisione è legata al terremoto di sabato scorso. Il decreto del 27 luglio consente a Regione di interrompere immediatamente l’attività di estrazione in caso di situazioni di incertezza e che richiedono valutazioni da parte dei consulenti incaricati dalla Regione stessa. Ora si devono attendere i monitoraggi per valutare gli effetti sul movimento franoso del sisma di sabato scorso.