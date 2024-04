Oltreconfine festival: grandi nomi in Valle Camonica e Sebino

martedì, 2 aprile 2024

Breno (Brescia) – Torna dal 7 aprile al 13 giugno “Oltreconfine festival“: tra gli ospiti Sigfrido Ranucci, Michela Marzano, Mario Calabresi, Viola Ardone, Vittorino Andreoli e Francesca Fialdini.

Dopo il successo dello scorso anno, OltreConfine Festival propone in Valle Camonica e Sebino la decima edizione. Organizzata dall’Associazione Oltreconfine che si avvale come da consuetudine della direzione artistica di Stefano Malosso, che da aprile a giugno porterà nella vallata come da consuetudine il meglio del mondo culturale nazionale con un’attenzione particolare al mondo della letteratura.

Dopo l’anteprima dello scorso 2 febbraio, con l’incontro tutto hollywoodiano tenutosi a Darfo Boario Terme con Dante Spinotti, storico direttore della fotografia cinematografico autore di pellicole cult come “L’ultimo dei Mohicani”, “LA Confidential” e “Le cronache di Narnia”, il festival è ai nastri di partenza, coinvolgendo 12 amministrazioni comunali camune e sabine, gli enti territoriali e le imprese private con l’obiettivo condiviso di portare al centro la cultura e il dibattito pubblico, in una fase storica problematica che pone alla cittadinanza interrogativi e quesiti che richiedono una formulazione collettiva, una riflessione che dal piano individuale si faccia pubblica, grazie a scrittori, giornalisti, divulgatori e pensatori capaci di dare nuove parole e nuovi sguardi al nostro tempo.

Per questo speciale decennale, OltreConfine ha voluto avere accanto a sé anche alcuni storici ospiti delle prime edizioni, quelle voci che, quando il festival era ancora un cantiere tutto in divenire, lo hanno sostenuto e supportato, scoprendone le finalità e insieme ad esse scoprendo la vallata: così faranno ritorno a OltreConfine festival Michela Marzano e Claudia Durastanti, tra le voci più apprezzate della cultura nazionale, tradotte in tutto il mondo.

Novità assoluta nel decennale del festival è inoltre la collaborazione con il mondo della scuola, con la sezione dal titolo “Oltreconfine torna a scuola”: ogni anno il festival varcherà la soglia delle aule scolastiche degli istituti del territorio, portando alle studentesse e agli studenti una voce della cultura nazionale: per questo 2024, ad incontrare le studentesse e gli studenti del Liceo Golgi di Breno sarà il fotoreporter internazionale Fabio Bucciarelli, l’8 maggio 2024 alle 10.30 (l’incontro è riservato alle scuole).

A completare le novità di questa decima edizione, sono i nuovi canali comunicativi del festival, con l’attivazione di una newsletter che veicolerà tutti i contenuti del festival, e uno specifico canale Whatsapp, ricco di anteprime, curiosità e notizie sempre aggiornate sugli incontri.

OltreConfine Festival, come da tradizione, coniuga la valorizzazione del territorio alla promozione della cultura: fondamentale è la partecipazione al progetto della Comunità Montana di Valle Camonica, accanto alla Provincia di Brescia e a quella di Bergamo e al Rotary Club Lovere Breno Iseo, accanto al gruppo di soggetti che sostengono il progetto, dai Main Partner Banca BCC Brescia, SA Finance, Edison, Comisa e Ama Communications, e gli Sponsor Febabo, Sol.Co, Limes Farm, Assocamuna, Aglio e Oglio, Valle Camonica Servizi, Pagina srl e Sati.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.