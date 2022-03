Olimpiadi invernali, più di 6 milioni per infrastrutture in Valchiavenna e Valtellina

giovedì, 17 marzo 2022

Madesimo – Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione per il finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di alcune infrastrutture sportive, utili per il successo dei Giochi invernali del 2026.

In provincia di Sondrio sono stati approvati i finanziamenti in favore della Comunità Montana della Valchiavenna per la chiusura laterale palazzo del ghiaccio con rifacimento copertura (2 milioni euro), del Comune di Madesimo per gli interventi su infrastrutture sportive (300mila euro), del Comune di Sondrio per il rifacimento Palazzetto dello Sport di piazzale Merizzi a Sondrio (3.000.000 euro). Infine al Comune di Albosaggia è stato assegnato un milione per la realizzazione struttura di accoglienza e centro di allenamento per lo sci alpino e lo ski running in località Campelli.

“Regione Lombardia va avanti con gli investimenti – sottolinea Massimo Sertori, assessore regionale a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – mettendo a disposizione risorse per interventi funzionali all’evento Olimpiadi, come per gli allenamenti degli atleti e le infrastrutture che rimarranno conclusi i Giochi. Le Olimpiadi del 2026 saranno un evento di tipo diffuso e questi interventi, di fatto, saranno allocati su più località con l’obiettivo non solo di migliorare impianti e infrastrutture ma anche potenziare i servizi dei territori montani”.