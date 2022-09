Numeri record per il Valtellina Ebike Festival

martedì, 20 settembre 2022

Morbegno – Centinaia di appassionati si sono dati appuntamento a Morbegno (Sondrio) nel weekend in occasione del Valtellina Ebike Festival, una grande festa del territorio e della mountain-bike elettrica. Foto @Eze Urrets – Days Off.

Il festival è stato aperto con 200 biker partiti tutti insieme per pedalare su un percorso di 35 chilometri sulla Costiera dei Cech, tra antichi borghi, boschi e panorami che abbracciano tutto il fondovalle fino al Lago di Como. Domenica 18 Settembre, 150 partecipanti si sono divisi in tour di varia difficoltà, che li hanno portati a visitare i luoghi più iconici della Bassa Valtellina, tra Alpi Retiche, Alpi Orobie e fondovalle. Sui percorsi di Parco delle Orobie e Via Priula, Val Masino e Foresta Incantata e naturalmente in Gusto di Valtellina, i partecipanti hanno potuto degustare le migliori prelibatezze enogastronomiche del territorio, elemento fondamentale del format di successo del Festival. Un gruppo di quasi 50 mountain-biker più desiderosi di adrenalina ha invece partecipato alla Trail Experience, un’escursione impegnativa in stile enduro che li ha portati sui sentieri della Val Gerola, con una bellissima sosta di folclore grazie alla polenta cucinata in alpe dal gruppo locale degli Alpini.

Il tutto mentre a ridosso del centro storico di Morbegno, dove era allestito il grande eBike Village – più di quattromila persone si sono alternate nel corso del weekend per visitare gli stand presenti, partecipare alle attività per famiglie, effettuare test-drive di auto elettriche ed ibride organizzati da Gruppo Bonaldi e assistere agli spettacolari show di bmx freestyle di Stay Transfer

“Il Valtellina Ebike Festival è stata una grande festa per tutti gli appassionati di e-mtb. Due giorni di tour su percorsi bellissimi accompagnati da un sole splendente e dal meglio dell’enogastronomia locale. Siamo davvero soddisfatti sia per la grande partecipazione dei turisti venuti da molte province italiane e dalla svizzera per visitare questo territorio, sia per il grande afflusso all’Ebike Village nel centro di Morbegno”, dice Paolo Belli, presidente del Comitato Promotore della manifestazione. «Il grande successo di questa edizione va condiviso con tutti gli operatori del territorio, che hanno saputo creare una grande sinergia per la riuscita della manifestazione e per mostrare al pubblico il volto più bello della Valtellina. Come sempre, un grande plauso va all’associazione 360 Valtellina Bike, un gruppo di ragazzi che in modo del tutto volontario mantiene e recupera la sentieristica dando un servizio inestimabile a tutto il territorio”, dichiara Camillo Bertolini, responsabile della comunicazione dell’evento. Il Valtellina Ebike Festival dà appuntamento a settembre 2023 per la IV edizione.