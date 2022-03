Navigazione Lago d’Iseo: bilancio 2021, investimenti e orari potenziati da fine marzo

mercoledì, 2 marzo 2022

Costa Volpino – La Navigazione Lago d’Iseo ha chiuso il 2021 con più di un milione e 200mila passeggeri. Ora la Navigazione guarda al futuro oltre il Covid: gli orari festivi della “Primavera 2022” saranno implementati rispetto all’orario festivo estivo 2021 e altre novità saranno introdotte nel periodo estivo.

I NUMERI – La Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo, ha presentato i dati sui passeggeri trasportati nel 2021 e fatto il punto sulla situazione post Covid sia in termini di traffico sia in termine di interventi sulle infrastrutture e sui progetti di sviluppo della flotta. Alla conferenza stampa erano presenti il presidente della Società Navigazione Lago d’Iseo, Giuseppe Faccanoni, (da remoto) e in presenza il vicepresidente della Società Diego Invernici, il direttore di Esercizio, Emiliano Zampoleri, e il presidente di Autorità di bacino Lago d’Iseo, Alessio Rinaldi, che hanno tracciato un quadro sull’andamento della società e gli investimenti per il futuro.

La pandemia, tra periodi di lockdown e riduzioni della portata, come ha evidenziato il presidente Giuseppe Faccanoni, “ha pesantemente inciso sul traffico passeggeri nel biennio 2020-2021, periodo in cui si è toccato il punto più basso degli ultimi dieci anni, e nonostante la curva sia in netta ripresa”. “Nell’ambito del mandato assegnatole da ABL, di concerto con Regione Lombardia, Navigazione Lago d’Iseo è pronta, previa approvazione degli Enti preposti, ad affrontare un importante piano di investimenti mettendo in campo competenze tecniche, organizzative e di coordinamento per il potenziamento della flotta al fine di assicurare un servizio di trasporto lacuale adeguato ai piani di sviluppo turistico dell’area del Sebino. La gestione 2021 di Navigazione Lago d’Iseo, nonostante il biennio afflitto dalla pandemia, chiude con un calo del 33% sul 2019, inferiore a quello registrato da agenzie di viaggi (-72%), tour operator (-66%) e compagnie aeree (-59%). Ci auguriamo che già dalla prossima Pasqua riprendano gli arrivi di turisti dall’estero”, ha proseguito Faccanoni.

I biglietti staccati nel 2021 sono stati poco più di un milione e 200mila euro, molto inferiori al traffico riferito al 2019 quando i passeggeri trasportati erano stati pari a un milione e 600mila. “In un quadro certamente ancora insoddisfacente, il direttore Emiliano Zampoleri (nel video) ha sottolineato che “il cicloturismo, che per la Società di Navigazione si riflette sul servizio di trasporto delle biciclette, presenta un andamento più dinamico, anche in termini di recupero rispetto al periodo pre-Covid“. Nel 2021 sono state trasportate 24.500 biciclette, in ripresa rispetto alle 20.000 nel 2020, ma ancora lontane dal picco storico, di 35.000 unità, registrato nel 2019. Il 2022 sembra aprirsi sotto buoni auspici; i dati 2022 rispetto al 2019, termine di confronto non inficiato dall’effetto Covid, registrano a gennaio un incremento del 7% dei passeggeri, pari a 75.335, trend che si conferma a febbraio con 84.000 biglietti staccati. Determinante per capire l’intonazione del 2022 sarà la prossima Pasqua, periodo per cui vi è molta attesa tra tutti gli operatori turistici del lago d’Iseo.

Navigazione Lago d’Iseo si appresta a sostenere il flusso di viaggiatori con l’orario Primaverile, in vigore dal 28 marzo 2022, che prevede nei festivi un incremento del 10% dei collegamenti rispetto al regime in vigore nell’estate 2021. Restano alcune incognite legate alla capienza, che tuttora è in parte ridotta, alla variabile meteo, che potrebbe influire sugli spostamenti del weekend, e sull’arrivo dei turisti stranieri che sono stati i veri assenti di questi ultimi due anni. Il costo del biglietto non subirà alcuna modifica, mentre dal 1° aprile al 30 settembre 2022 la tassa di sbarco a Monte Isola passerà da 1,00 euro a 1,50 euro, in applicazione della delibera approvata l’8 febbraio 2021 dal Comune di Monte Isola; nei restanti mesi dell’anno la tassa di sbarco resta a 1,00 euro. Per agevolare i viaggiatori, ed evitare attese sgradite ai pontili, Navigazione Lago d’Iseo raccomanda di avvalersi del sistema di prenotazione online, servizio attivato per l’evento di maggior richiamo realizzato sul lago d’Iseo, The Floating Piers, che va incontro alle esigenze di programmazione e alla mentalità sempre più digitale del turista.

INVESTIMENTI E MANUTENZIONE – Investimenti in infrastrutture e manutenzioni. La logica degli investimenti guarda al medio-lungo periodo e in un certo senso rappresentano la visione del futuro che gli enti finanziatori, Regione Lombardia e Autorità di Bacino Lacuale, e la società operativa, Navigazione Lago Iseo, hanno del trasporto pubblico lacuale sul lago d’Iseo.

Negli ultimi quattro anni, 2018-2022, come ha sottolineato il vicepresidente di Navigazione Lago d’Iseo, Diego Invernici (nel video) è stato realizzato “un piano d’investimenti importante e sistematico pari a 6 milioni e 700mila euro che ha interessato le infrastrutture e le motonavi”. Le opere ad oggi concluse hanno comportato una spesa di 3,9 milioni di euro, a fronte di un finanziamento di 4,2 milioni di euro, con un risparmio di risorse per la Comunità di 238.923 migliaia di euro. Gli investimenti in infrastrutture hanno interessato il cantiere navale di Costa Volpino dove le opere realizzate sono diverse: la piattaforma di alaggio e la gru di sollevamento (travel lift), la centrale termica a pompa di calore e il relativo impianto fotovoltaico a servizio anche delle future motonavi ibride/elettriche. Investimenti anche su diversi pontili: Costa Volpino, Lovere 1, Tavernola 1, Predore, Iseo 1, Pisogne, pontile e pensilina di Sale Marasino 2, pensilina e pontile di Sarnico 1. Gli interventi danno applicazione alle normative in termini di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso dei disabili, oltre ad ammodernare le strutture anche in prospettiva di sostenibilità ambientale.

Le opere in corso, sempre riguardanti investimenti in infrastrutture, finanziate per 1,4 milioni di euro, riguardano adeguamenti impiantistici e strutturali tra cui i pontili di Sarnico 2, Predore Ponecla, Tavernola 2, Riva di Solto, Castro, Lovere 2, Carzano 2, Pisogne e Iseo, oltre ad un nuovo pontile di servizio presso il cantiere navale di Costa Volpino e alla predisposizione per l’attracco in emergenza in località Parzanica.

Investimenti nella manutenzione straordinaria delle motonavi. La flotta di Navigazione Lago d’Iseo è composta di 14 navi (di cui 2 al momento non in esercizio) con un’età media di 40 anni. L’assetto attuale è la conseguenza di un’attività costante di revisione ed aggiornamento di impianti e finiture, attività orientate alla conservazione e al miglioramento delle prestazioni. L’attività di manutenzione straordinaria delle motonavi negli ultimi cinque anni ha interessato 10 motonavi, in 5 casi è stato installato un nuovo motore di propulsione, negli altri casi si è provveduto alla revisione a “0” ore dei motori esistenti. Parimenti si sono svolte manutenzioni straordinarie degli impianti e degli apparati di bordo, delle strutture, degli arredi e delle finiture. Nel periodo contabile 2018-2021 l’attività ha assorbito complessivamente 1,4 milioni di euro. “Navigazione Lago d’Iseo – ha spiegato Emiliano Zampoleri – tenendo conto delle maggiori esigenze di servizio, già a partire dalla primavera, e del piano impegnativo di lavori sulla flotta ha attivato alcune ricerche di personale, con durata temporanea ma con possibile prolungamento dell’incarico a tempo indeterminato. Alle ricerche si può rispondere inviando il curriculum nella sezione dedicata del sito aziendale”.

RINNOVO FLOTTA – Gli investimenti per il rinnovo della flotta. Negli ultimi dieci anni molti cambiamenti si sono verificati in Italia nel settore turistico che, secondo i dati pre-pandemia, nel 2019 contribuiva per il 13% del Pil e per il 15% dell’occupazione nazionale; questo per la Navigazione si è tradotto in un incremento del traffico passeggeri culminato con il picco di oltre un milione e 800 mila euro utenti del 2016, dovuto all’evento The Floating Piers, un effetto traino che, seppure con un calo fisiologico, si è mantenuto nel tempo tanto che nel 2019 il flusso si era assestato a 1,6 milioni di utenti. Di fronte all’evoluzione della domanda di trasporto, di cui la domanda turistica è una componente importante, un fenomeno che ci si aspetta in ripresa già dalla prossima Pasqua, Navigazione Lago d’Iseo ha ricevuto l’incarico da ABL e Regione per realizzare degli studi di fattibilità per il rinnovo della flotta che, una volta finanziati, diventano oggetto di gare specifiche. È in questo contesto che si colloca lo studio per motonavi con propulsione diesel-elettrica, riferito alla Motonave Predore, e lo studio per motonavi con propulsione completamente elettrica. La svolta verso mezzi più green è dettata sia da motivi di sostenibilità ambientale sia da valutazioni economiche dato l’alto costo dei carburanti in un Paese, come l’Italia, che dipende dall’estero per i rifornimenti.

Le motonavi elettriche e la motonave Iseo. Su input di Regione Lombardia, Navigazione Lago d’Iseo ha effettuato uno studio di fattibilità per la realizzazione di battelli elettrici da impiegare nel servizio di TPL e uno studio di fattibilità per il refitting della motonave Iseo. Si è in attesa della sottoscrizione della convenzione tra il “Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile” e la Regione Lombardia che dovrebbe riguardare un importo di 11,9 milioni di euro, a cui seguiranno le attività amministrative necessarie per appaltare le diverse forniture, di cui non è ancora possibile definire i tempi. “L’Autorità di Bacino lacuale dei laghi d’Endine, Moro e Iseo – ha concluso il presidente Alessio Rinaldi – è soddisfatta della corretta gestione delle attività operative, ordinarie e straordinarie, portate avanti da Navigazione Lago d‘Iseo negli ultimi anni e rinnova piena fiducia ai vertici societari che con competenza, efficienza e flessibilità hanno saputo porsi a servizio del territorio”.